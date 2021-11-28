Yasak Elma’dan Nesrin Cavadzade Kararı!

Yasak Elma isimli televizyon dizisi projesinin 4. sezonunun son bölümlerine doğru ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade bir problem yaşamıştı. Set sırasında büyük bir gerginlik yaşayan ünlü isim Nesrin Cavadzade bu sebeple Yasak Elma'ya veda da etmişti.

Bunun yanı sıra yönetmen ile bir anlaşmazlık yaşayan ünlü oyuncu daha sonra seti de terk etmiş ve bu şekilde kriz de büyük bir hal almıştı.

Medyapım'ın sahibi olan Fatih Aksoy ise söz konusu bu durumu affetmedi ve dizide Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade’nin hikayeden çıkartılmasına karar vererek oldukça sert bir mesajı herkesle paylaştı. Bunun yanı sıra paylaşılan sert mesajın bu noktada kalmadığı da öğrenildi ve oyuncu kadrosuna bu olayın tekrardan olması adına önemli bir konuşmanın yapıldığı da söylenildi.

Oyuncu sözleşmelerine yeni bir madde ekleyen Medyapım bu şekilde benzer bir olayın yaşanmasının öne geçti ve önlem de alınmış oldu. Bu kararın detaylarını paylaşan gazeteci Birsen Altuntaş sette işini tamamlamadan ayrılan bir oyuncunun 10 bölüm kadar ceza ödemesini öngördüklerini belirtti.

O duruma ek olarak istisnalar da açıklandı ve yakın derecede bir aile üyesinin vefatı, devlet hastanesinden alınan rapor ile geçerli bir hastalığın kanıtlanması ve adli makamlardan gelen zorunlu davetler dışında hiç bir ünlünün işi bitmeden önce setten ayrılmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklanan bu yeni karar ile Yasak Elma dizisinin setinde bir problem yaşanmasının önüne geçileceği aktarıldı. Adeta stoksuz giden proje için seyirci kitlesine her hafta verilen yayın sözünü gerçekleştirmek adına önemli bir adım da atılmış oldu.

Başarılı dizi Yasak Elma ile ilgili yeni bir bilgiye daha ulaşıldı ve detaylar seyirci kitlesi tarafından merak edildi. Çok başarılı bölümleri ile art arda birincilikler elde eden Yasak Elma isimli televizyon dizisi için 6. sezon planlarının yapıldığı öğrenildi.