12.000 TL Faizsiz, Belgesiz, Acil Durumda Kullanılacak Nakit Ödemeleri Hesaplara Yapılıyor, Son Dakika Haberi

12 bin TL'ye sıfır faizli kredi kampanyası başladı. 12.000 TL'ye kadar sıfır faizli olarak kredi nasıl alınır? Sizlere yazımızda 12.000 TL'ye kadar sıfır faizli olarak alacağınız kredi kampanyaları hakkında bilgiler vermek istiyoruz. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler faizsiz olarak kredi almak istiyorlarsa ülkemizde bulunan katılım bankalarından bu işlemleri yapabilmektedir.

Katılım bankaları 12 bin TL'ye kadar sıfır faizli olarak sadece kar payı koyarak kredi veriyor. 12000 TL kredi kullanacak olan kişiler banka politikalarına uygun olmaları durumunda ülkemizdeki katılım bankaları üzerinden bu kredileri faizsiz olarak alacaktır. Bu krediler ayrıca dinimize göre de helal kredi olarak geçmektedir. Helal kredi başvurusu yapacak olan kişiler diğer bankalarda olduğu gibi bu bankalarda da kredi notu yüksek olması durumunda onay alacaklardır. Eğer bir banka çalışmanız yoksa bu banka üzerinden kredi alamazsınız. Şimdi sizlere 12 bin TL sıfır faizli kredi veren bankalar hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Ziraat Katılım Bankası sıfır faizli 12000 TL kredi başvurusu

Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin ilk tercih ettiği her zaman kamu bankaları olmaktadır. Ziraat Katılım Bankası kamu katılım bankası olarak ülkemizde hizmet vermektedir. Sizler gibi bu bankadan 100 bin TL ihtiyaç kredisi kullanabilir ve bu bu krediler de hiçbiri faiz oranı uygulanmaz.

Ziraat Katılım Bankası şubelerine gittiğiniz zaman kimlik ve gelir belgenizi verdikten sonra 36 ay vadeye kadar kredi kullanacaksınız. Ziraat Katılım Bankası sıfır faizli 12000 TL kredi başvurusu yapacak olan müşteriler emekli olmaları durumunda emekli maaşlarını bankaya taşıyarak daha yüksek limitlerde de kredi kullanabilir. Kredi başvurusu yaptıktan sonra sizlere aynı gün içerisinde sonuç verilir. Kredi başvuruları sadece banka şubelerinden yapılıyor. Bu yüzden İnternet üzerinden veya SMS ile kredi başvurusu yapamazsınız.

Kuveyttürk 12 bin TL sıfır faizli kredi kampanyası

Katılım bankalarından özel olan Kuveyt Türk Katılım Bankası tercih edilen bankalarda ilk sırada yer almaktadır. Kredi başvurusu ve kredi kartı başvurusu yapacak olan kişilerin faizsiz olarak bankacılık hizmeti veren bu banka 12.000 TL'ye kadar vereceği kredilerde sıfır faiz oranı uygular. 36 ay vadeye kadar kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler bu banka üzerinden ayrıca yapacakları tüm bankacılık işlemlerinde faiz işlemleri yapılmamaktadır. Size en yakın Kuveyt Türk Katılım Bankası şubesine giderek kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. 12000 TL üzerinde de onay alabiliyorsunuz. Banka 100 bin TL'ye kadar müşterilerine kredi onayı vermektedir.