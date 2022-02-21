Yasak Elma'dan Evlilik Hakkında Her Şey Dizisine Transfer Gerçekleşti

Kemik bir izleyici grubuna sahip olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi Salı akşamlarında yayın hayatına devam ediyor ve yeni bölümlerini izleyici karşısına çıkarıyor. Başrollerinde Sarp Akkaya, Gökçe Bahadır, Yiğit Kirazcı Gökçe Eyüboğlu ve Sumru Yavrucuk gibi birbirinden usta isimlerin bulunduğu dizi özellikle kadın izleyiciler tarafından titizlikle takip edilmeye devam ediyor. Projede kadın karakterlere özel bir ilgi de gösteriliyor ve avukatlık mesleği hakkında da sahneler Evlilik Hakkında Her Şey isimli projede yer alıyor.

Meslekleri konusunda hırslı, birbirinden başarılı ve idealist kişilikler olarak izleyici karşısına çıkan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin karakterleri seyirci kitlesi tarafından takdir görüyor ve beğeni topluyor. Oyuncu kadrosunun yanı sıra hikayesi ile de ilgi çeken Evlilik Hakkında Her Şey isimli televizyon dizisi projesine veda eden oyuncularını bulunduğu öğrenilmişti. Diğer taraftan kadroya yeni gelen isimlerin de yer aldığı bilgisine ulaşıldı ve bu durum da hikayeye renk katan bir durum olarak gösterildi.

Yasak Elma dizisi oyuncusunun projeye veda etmesi sonrasında Evlilik Hakkında Her Şey isimli yapımın kadrosuna dahil olduğu öğrenildi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Sizler için Yasak Elma dizisinin oyuncusunun Evlilik Hakkında Her Şey isimli televizyon dizisi projesine transfer olması hakkında detaylı bilgileri haberimizin devamında yazdık.

Barış Kılıç isimli başarılı oyuncu Yasak Elma dizisinde Kaya isimli karakterine hayat veriyor ve sergilediği oyunculuk performansı ile beğeni topluyordu. Projede Şevval Sam tarafından canlandırılan Ender karakterinin eski sevgilisi olan ancak daha sonra yine Ender ile evlenen Kaya karakteri projeye renk katan isimler arasında yer alıyordu. Ünlü oyuncu Barış Kılıç Yasak Elma dizisi sonrasında Aslıhan Güner'in başrolünde yer aldığı Uzak Şehrin Masalı isimli dizide de rol almıştı fakat bu proje ise uzun soluklu olmamıştı.