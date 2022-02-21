Nakit İsteyenlere Ödeme Kimlik Numarasına Göre Hesaba Yatıyor! 10.000 TL Ödemeler Hızlı Veriliyor. Nakit ödeme olmak isteyen vatandaşlar 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa akbank'ın yapmış olduğu son dakika kampanyası ile birlikte hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirebilir ve kredi onayı olabilir. Akbank resmi internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden de yapmış olduğu bu duyuruda nakit isteyen vatandaşların 10 bin TL'ye kadar kredi kullanmaları halinde 36 ay vadeye kadar işlem yapacağını açıkladı. Akbank yapmış olduğu kampanya duyurusunda özellikle ilk kez kendi bankası'ndan hesap açan ve internet bankacılığı üzerinden kredi alacak olan kişileri de 0.99 faizli kredi verecek.

10.000 TL başvuru nasıl yapılır?

İhtiyacı olan vatandaşlar 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsa banka şubelerine giderek hızlı bir şekilde Kredi başvurusunda bulunabiliyor. 10.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar 36 ay vadeye kadar alacakları bu krediler de ilk taksit ödemesini 3 ay ertelemeli olarak yapabiliyor. Banka şubelerine gidecek zamanı olmayan vatandaşlar kredi almak istiyorlarsa Akbank SMS kredi servisini kullanabilir ve hemen ne kadar ona yazdıklarını Cep telefonuna gelen sms ile öğrenir. Cep telefonumuza gelecek olan mesaj ile birlikte hızlı bir şekilde Kredi sonucunu öğrendikten sonra yine bu Kredi en yakın banka şubesinden gelir belgesiz kullanabilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı 4425 numarasına gönderin. 36 ay vadeye kadar hemen sizlere Kredi değerlendirilmesi yapacak ve onaylanan tutar kadar kredinin ne kadar olduğu mesajda gösterilir.

Akbank hesabı olan kişiler ise hesapları üzerinden Akbank direkt uygulamasını kullanarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka şubelerine gitmeden hemen internet bankacılığı üzerinden 7gün 24saat yapabiliyor.