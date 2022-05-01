Yasak Elma'da Şok Oyuncu Vedası!

Fox TV ekranlarında 5. sezonu ile yayın hayatına devam eden Yasak Elma dizisi seyirci kitlesinin vazgeçemediği bir proje olarak yeni bölümlerini yayınlıyor. Seyirci grubu söz konusu projeden vazgeçmeye pek niyetli değil ve dizinin 6. sezonda yayınlanması da beklenen bir durum. Diğer taraftan her zamanki gibi projede beklenmeyen gelişmelerin yaşandığı biliniyor ve ayrılıklar ile yeni başlangıçlar art arda sıralanıyor.

Yasak Elma dizisi sürükleyici hikayesi ile seyirci kitlesini sıkmadan yayın hayatına devam ediyor ve bazı zamanlarda beklenmeyen isimlerin ayrılıkları yaşanıyor. Pek çok ünlü oyuncu her ne kadar başrolde yer alsa da ani değişiklikler ile projeye veda etme durumunda kalmış ve dizi her şekilde yayın hayatına sürdürmüştü. Yeni sezonda dizinin kadrosunun aynı kalıp kalmayacağı ise henüz belli değil fakat seyirci kitlesi konu hakkında çeşitli araştırmalar yapıyor.

Dizinin Haziran ortasında sezon final yapacağı biliniyordu ve konu hakkında edinilen bilgilere göre sezon finali öncesinde bir oyuncunun diziye veda edeceği bilgisine ulaşıldı. Absürt komedi dizisi olarak yayın hayatına devam eden Yasak Elma Pazartesi akşamlarına damga vuruyor.

Bu hafta 140. bölümü ile ekranlara gelen dizide Doğan karakteri kızı Kumru ile dans eden Ekin'in ortadan kaldırılmasını sağ kolu Çetin'den talep etmişti. Ekin'in önümüzdeki bölümlerde Doğan'a gözdağı vermek için neler yapacağı merak konusu oldu ve diziye veda edecek olan oyuncu araştırıldı.

Konu hakkında edinilen bilgilere göre Ekin'in dengeleri değiştireceği ve hedef şaşırtacağı, Doğan'a kendisini kurtaranın sağ kolu Çetin olduğunu söyleyeceği öğrenildi. Daha sonra bu bilgi ardından Çetin karakterinin diziden ayrılacağı bilgisine ulaşıldı ve Erdal Biligen'in diziye veda edeceği öğrenildi.

Kulis bilgilerine göre diziye yeni katılacak bir ismin olduğu da öğrenildi ve yeni karakterin Doğan'ın sağ kol olacağı bilgisi açıklandı.