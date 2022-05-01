Yargı’nın Neva’sı Başak Gümülcinelioğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Hangi Dizilerde Rol Aldı?

Başarılı ve güzel oyuncu Başak Gümülcinelioğlu ekranların unutulmayan dizisi olan ve romantik komedi türünde izleyici karşısına çıkan Erkenci Kuş isimli televizyon dizisi projesinde rol almıştı. Ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, Can Yaman ve Demet Özdemir ile kamera karşısına geçmiş ve sergilediği oyunculuk performansı ile geniş bir hayran kitlesi elde etmişti. Erkenci Kuş dizisinde Deniz isimli karaktere hayat veren güzel oyuncu Terapist Deniz olarak sevenleri ile buluşmuş ve diziye sonradan katılan göstermişti. Söz konusu projede hayat verdiği karakter ile çok sevilen ünlü oyuncu daha sonra çok sayıda dizide yer aldı ve ilgileri üzerine çekti.

Erkenci Kuş dizisi sonrasında 85 ülkede yayınlanan ve yine romantik Komedi dizisi olan Sen Çal Kapımı isimli güçlü projede rol alan ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, hayranlarının ilgisini çekmişti. Sen Çal Kapımı isimli projede Anıl İlter ile partner olan ünlü isim Pırıl karakterine hayat vermişti. Başak Gümülcinelioğlu güncel olarak ise Yargı dizisinde rol alıyor.

Romantik komedi dizisi olan Sen Çal Kapımı isimli projenin final yapmasından kısa bir süre sonra Yargı dizisi ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu ilk kez hukuk temalı bir projede rol alıyor. Dizi yayınlandığı ilk günden beri gündemi birbirine katmış ve yeni bölümleri ile merak konusu olmuştu. Bu dizide oldukça dikkat çekici bir isim olan “Hakim Neva” karakterine hayat veren başarılı oyuncu kariyer basamaklarını sağlam adımlar ile tırmanıyor.

1991 İstanbul doğumlu olduğu bilinen ünlü isim setlere 2018 yılında adım atmış ve ilk olarak 8. Gün isimli projede rol almıştı. Oyunculuğun yanı sıra müzik ile de uğraşan başarılı oyuncu sesi ile de ilgi çekiyor. Yargı dizisinde rol alarak kariyer hayatında büyük bir sıçrama yaşayan başarılı oyuncu oyunculuk performansı ile de dikkat çekiyor.