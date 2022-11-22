Yasak Elma'da felaketi getirecek tırmandıracak hamle! Başrol oyuncusunun gidişi milat olacak!

Ender ile Yıldız'ın arasındaki gerilimin giderek arttığı dizide başrol ayrılığı yaşanacağı iddiası gerilimi iyice tırmandırdı. Kulisleri çalkalayan iddiaya göre Yıldız karakteriyle ismini tüm dünyaya duyuran Eda Ece senaryo gereği ölerek diziye vedasını gerçekleştirecek.

Yasak Elma'da felaketi giderecek tırmandıracak hamle! Başrol oyuncusunun gidişi milat olacak. Fox TV'nin önemli dizileri arasında başı çeken Yasak Elma kendi dizine sıkacak hamleyi yapıyor. Dizinin izleyicileri bu karara isyan edecek. Ortalıkta dolaşan son söylentilere göre dizide Yıldız karakteriyle adeta yıldız gibi parlayan Eda Ece diziye vedasıyla izleyicileri şoktan şoka sokan isim olacak. Ancak bu iddianın doğrulanmadığını da bildirmek isteriz.

YASAK ELMA'DA OLAYLAR OLAYLAR...

Yasak Elma dizisinde olaylar olaylar... Ender ile Yıldız'ın arasındaki gerilimin giderek artıyor ve ortalık karışıyor.

YENİ BÖLÜM HEYECANI BAŞLADI

Son günlerde dizide başrol ayrılığı yaşanacağı iddiası gerilimi iyice tırmandırırken gözler yeni bölüm çevrildi.

EDA ECE VEDA MI EDİYOR?

Kulisleri çalkalayan iddiaya göre Yıldız karakteriyle ismini tüm dünyaya duyuran Eda Ece senaryo gereği ölerek diziye vedasını gerçekleştirecek.

EDA ECE KİMDİR?

Eda Ece 20 Haziran 1990 tarihinde doğdu. Menajerinin onu Gani Müjde'yle tanıştırmasıyla profesyonel oyunculuk kariyeri başlamıştır.

Ece, küçüklüğünden beri birçok alanda eğitim görmüştür ancak en çok tiyatro ile ilgilenmiştir. 2011 yılından önce küçük rollerle dizilerde oynamaktaydı. Dizilerde ilk başrol deneyimini Pis Yedili adlı dizideki rolü ile yaşadı.

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