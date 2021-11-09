Yasak Elma Zirveyi Bırakmıyor

Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve uzun soluklu bir dizi olarak bilinen Yasak Elma yeni sezona hızlı bir şekilde giriş yapmıştı. 75. yeni sezonu ile 3 haftadır reytinglerde tüm kategorilerde birincilik elde etti ve adından söz ettirdi. Projenin reyting oranlarının yanı sıra dizinin sosyal medyada da büyük bir başarıya imza attığı konuşuldu ve detaylar merak edildi.

5. sezona tam gaz devam eden Yasak Elma dizisi sosyal medya hesaplarında izleyici kitlesinden çok sayıda beğeni dolu yorum aldı. Başrollerinde Berk Oktay, Eda Ece ve Şevval Sam gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı proje son birkaç haftadır birincilik alıyor. Geçtiğimiz hafta ilk bölümü ile seyirci karşısına çıkan ve büyük bir merak içerisinde beklenen Üç Kuruş dizisini de geride bırakmayı başaran Yasak Elma, başarısı ile adından söz ettirdi.

Bazı zamanlarda senaryoda yaşanan saçma gelişmeler sebebiyle alay konusu olabilen başarılı dizi Yasak Elma zirveye oynamaya devam ediyor. Bir başarıya daha imza atan proje YouTube hesabında da 3 milyondan fazla takipçiye ulaştı. Bu şekilde reyting başarısını sosyal medyada da perçinlenmiş olan dizi, magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Bugüne kadar oldukça başarılı bir yayın hayatı geçiren dizinin bugünden sonra ise işinin biraz daha zor olduğu şekilde yorumlar yapıldı. Show TV projesi olan Üç Kuruş ilk bölümünde çok iyi sonuçlara ulaşılamamıştı fakat gelecek bölümlerde ise bir sıçrama yaşayabilir. Diğer taraftan TRT 1 ekranlarında uzun bir süredir tanıtımı yapılan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi de ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkaracak.

TRT 1'in çok büyük umutlar bağladığı ve dev bütçesi ile dikkat çeken projede Barış Arduç ile Fahriye Evcen gibi birbirinden başarılı iki isim bulunuyor. Dolayısı ile Alparslan Büyük Selçuklu ve Üç Kuruş ile yarışacak olan Yasak Elma gelişmeler ile merak konusu oldu.