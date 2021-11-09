Elbet Bir Gün Dizisi Güzel Bir Başlangıç Yaptı

Kısa bir süre önce Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Elbet Bir Gün isimli televizyon dizisi projesi dün akşam birinci bölümünü izleyici karşısına çıkardı. Dikkat çekici kurgusu ve çarpıcı hikayesi ile ekranlarda yer alan Elbet Bir Gün isimli proje seyirci kitlesinin beğenisi ile karşılandı. Projenin gün sonunda elde ettiği sonuç da yüksek olarak değerlendirildi fakat projenin yayınlandığı kanal sebebi ile izleyici endişeye kapıldı. Fox TV son dönemde dizilerine final yaptırıyor ve bu sebeple izleyici kitlesinin de tepkisiyle karşılaşıyordu.

Şebnem Bozoklu, Sinem Ünsal ve Burak Yamantürk’ün başrollerinde yer aldığı Elbet Bir Gün isimli televizyon dizisi projesinin ilk bölümü dün akşam izleyici karşısına çıktı ve proje beğeni topladı. Oyuncu kadrosunda yer alan genç ve yetenekli oyuncu Helin Kantürk de projede öne çıkan isimler arasında yer aldı.

Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Elbet Bir Gün isimli dizi, Yargı ve Teşkilat gibi çok güçlü yapımlar ile rekabet halinde olarak yayın hayatına devam edecek. Fakat dizinin birinci bölümü ile elde ettiği sonuç başarılı olarak değerlendirildi ve sonraki sonuçları merak konusu oldu.

Tüm kişiler kategorisinde 10. sırayı alan dizi Elbet Bir Gün, gün ABC1’de 28. olarak tamamladı ve AB grubunda da 8. oldu. Kurgusu ve hikayesi ile dikkatleri üzerinde toplayan Elbet Bir Gün isimli yeni dizi oyuncu kadrosu ile başarılı olarak değerlendirildi. Dizide hikayeye çok hızlı bir giriş yapıldı ve seyirci kitlesi de oyuncu kadrosunun hikayelerine yavaş yavaş odaklanmaya başladı.

Hikaye çok hızlı bir giriş yapması sebebiyle dikkat çekici olarak değerlendirilen Fox TV dizisi sosyal medyada da adından söz ettirdi ve güçlü bir etkileşim aldı. Dizi hayranları Elbet Bir Gün isimli yapımın uzun süre devam etmesini talep ediyor.