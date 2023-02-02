Yasak Elma Ender ile Yıldız Barıştı! Seyirci Mutlu

Uzun soluklu bir dizi olan Yasak Elma isimli proje Fox TV ekranlarında sevilerek takip ediliyor ve her yeni haftada yeni bölümlerini hayranları karşısına çıkarıyor. 164. bölümü ile 30 Ocak pazartesi akşamında ekranlarda olan Yasak Elma isimli televizyon dizisi projesi sevilerek izlenildi. Seyirci grubu ise dizinin yeni bölümünde hem kahkahada olanlar yaşadı hem de şaşırdı. Diziyi takip eden sadık izleyici grubu dizinin 2 vazgeçilmez karakteri olan Yıldız ve Ender'in her yeni olayını titizlikle takip ediyor. Şevval Sam ve Eda Ece gibi iki başarılı oyuncunun hayat verdiği Yıldız ve Ender karakterleri projenin yeni bölümünde tekrardan müttefik oldu ve kahkahalar dizide havaya uçuşmaya başladı.

Yasak Elma isimli televizyon dizisi projesinin bu sezonda son defa ekranlarda yer alacağı açıklanırken projenin 6 sezondur yoğun bir ilgiyle izlenmesi de proje hakkında dikkat çeken bir detay olarak görülüyor. Ender ile Yıldız karakterleri ise dizinin hiç değişmeyen iki ismi olarak projede performans sergiliyor. Bu iki karakter Yasak Elma dizisinde başrolü olarak fenomen haline geldi ve herkesin sevdiği iki isim oldu. Söz konusu dizi projesinin her yeni bölümünde keyif ve heyecan içerisinde izlenmekte olan Yıldız ve Ender karakterleri bu defa barıştı ve müttefik olmaya karar verdi.

Eda Ece ve Şevval Sam gibi iki başarılı oyuncu dizide hayat verdikleri karakterleri o kadar iyi oynuyor ki sosyal medyada bu karakterler sıklıkla gündem oluyor. Karakterlerin bazı sahneleri günlerce gündemden düşmüyor ve iki karakterin diyalogları merak içerisinde takip ediliyor. Benzer bir sahne de projenin son yayınlanan bölümünde gerçekleşti ve seyirci grubunun uzun zamanı hatırlayacağı ve gülmelere doyulmayacağı anlar yaşandı.

Diziye bir süre önce dahil olan Julia karakteri ile beraber Doğan’ı kaptırmak konusunda tedirginlik yaşayan Yıldız ve Ender arasında tekrardan bir ittifak kuruldu ve bu durum seyirci grubunu çok mutlu etti. Ender ile Doğanın ani bir şekilde evlenmesi ardından yıldız ve Ender tekrardan iki düşmana dönüşmüştü ancak yeni tehlikeye karşı eski dostlar müttefik oldu ve güçlerini birleştirme kararı aldı. Doğan'ı kaptırma korkusu iki düşmanı tekrardan birbirlerine dost yaptı ve projenin sonraki bölümlerinde ikilinin yapacakları merak konusu oldu.

Ender ve Yıldız müttefik olarak seyirci grubunu çok mutlu etti ve çıkarları ortak hale gelmeleri ile beraber ortak tavırlar geliştirdi. Bu durum seyirci grubunun da çok sevdiği bir hal olurken bir süredir ikilinin arasında açık olması izleyici grubuna üzüyordu. Yasak Elma dizisinin keyfini kaçıran gerilimlere sebep olan bu ayrılık uzun sürmedi ve Caner Yıldız ile Ender’i barıştırdı. Yıldızı ve ablasını gaza getiren Caner karakteri her iki karakteri de aynı çıkar da buluşturmayı başardı.

Sonunda birbirlerine sarılarak Barış imzalayan Ender ve Yıldız karakterleri seyirci grubuna çok güzel bir sahne yaşattı.