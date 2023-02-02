Demet Özdemir Yeni Dizisinde İmajı ile Çok Konuşuldu

Bazı diziler sezon ortasından geldiği zaman finalleri ile izleyici grubunu üzüyor ve bazı sürprizler de gündemde yer alıyor. Benim Adım Farah isimli televizyon dizisi ise bir süredir merak heyecan içerisinde bekleniyordu. Heyecanla beklenen diziler arasında en başı çeken bu proje konusu itibariyle de magazin gündeminde yer almıştı. Bunun yanı sıra Engin Akyürek ve Demet Özdemir gibi iki başarılı oyuncunun projenin başrollerinde yer alması da dizi hakkında duyulan merakı arttırdı.

Benim Adım Farah dizisi Fox TV için çekilmeye başlanıldı ve projenin adı öncelikle Aslı Enver ile anılmıştı orijinali Arjantin'de yayınlanan. Benim Adım Farah dizisi ilk bölümü ile merak konusu oldu. Dizi projesinde mafyanın temizlik işlerini yapmak zorunda kalan bir kadının sarsıcı ve ilginç hayat hikayesi anlatılacak. Ünlü oyuncu Aslı Enver'in hamileliği nedeniyle diziyi bırakmak zorunda kalması Aslı Enver'in hayranların üzen bir gelişme olarak görülmüştü.

Dizide ünlü oyuncu Engin Akyürek'in başrol oyuncusu olarak performans sergileyeceği öğrenilmiş ve başrol kadın oyuncu arayışı sonrasında Demet Özdemir'in seçilmesi de dikkat çeken bir gelişme olarak görülmüştü. Diziye karşı dikkat ünlü oyuncu Demet Özdemir'in öne çıkması ile artış gösterdi. İki başarılı oyuncu Benim Adım Farah dizisinde başrollerle gündemde yer aldı ve imajları ile merak konusu oldu.

Bizi saçından ilk kareler heyecan içerisinde bekleniyordu ve çekimlerin başlamasıyla beraber setten gelecek olan haberler merak konusu oluyordu. Sonunda Engin Akyürek ve Demet Özdemir gibi iki sevilen oyuncunun beraber pozlarını yayınlanması proje hakkında duyulan ilgiyi arttırdı. İki oyuncu projenin tanıtım çekimleri için bir araya geldi ve çekilen fotoğraflar da dizideki imajlarını ortaya koyarak büyük ses getirdi.

Sosyal medyada bir süredir dizi çekimlerinde olduğunu sıklıkla duyuran Demet Özdemir projede hayat vereceği karakter ile fotoğrafını hiç yayınlamamıştı. Bu durum ise diziye karşı duyulan heyecanı arttırdı ve Demet Özdemir hayranları diziyi merakla beklemeye başladı. Engin Akyürek ile ünlü oyuncu Demet Özdemir'in yayınlanan pozları iki sezondur izleyici karşısına çıkmayan Demet Özdemir hayranlarını büyüledi. Farah karakterine ülkesinden kaçmak zorunda kalan ve oğlu ile beraber yasadışı olarak hayatta kalma mücadelesi veren karakteri ünlü oyuncu Demet Özdemir hayat verecek. Ünlü oyuncu Demet Özdemir beyaz elbisesi ve Kıvırcık saçı ile poz verdi ve bu durum da karakterin masumiyetine bir gönderme olarak algılandı.

Proje dramatik ve sarsıcı bir hikayeyi ekranlara taşıyacak ve Ferah karakteri istemeden de olsa bir cinayete tanıklık edecek. Daha sonra cinayete tanıklık ettiği gecede Tahir ile tanışan Farah karakteri farklı olayları yaşayacak.

Hikayede suça bulaşmış bir adam ile masum bir kadının siyah beyaz taraflar olarak yaşayacağı hikaye merak konusu oldu. Bunun yanı sıra dizinin oyuncu kadrosuna Fırat Tanış Oktay Çubuk Lale Başar Senan Kara Mustafa Avkıran ve Ali Sürmeli gibi başarılı isimler de yer alıyor. Arap ülkelerinde bile heyecan içerisinde beklenen yeni dizi projesi güçlü oyuncu kadrosu ile şimdiden konuşulmaya başlandı.