 Yasak Elma Dizisi Yine Yeri Yerinden Oynatıyor

Televizyon ekranlarında yayınlanan ve Fox TV’nin vazgeçilmez dizileri arasında yerini alan yasak Elma dizisi Pazartesi akşamları televizyon ekranlarında son sürat hızıyla yayımlanmaya devam ediyor. Med yapım imzası ile televizyon ekranlarına gelen Yasak Elma dizisi bu yıl ise 6. sezonun ekranda olması nedeniyle izleyicileri dizinin final yapacağı söylentileri ile buruk bir şekilde izlemeye devam ediyor. Aynı zamanda 6. sezondan beri televizyon ekranlarında hız kesmeden başarılı bir şekilde devam eden diziyi ise takipçilere mutlu bir şekilde devamlı olarak izliyor. Yasak elma dizisinde çok sevilen ve sıkı bir şekilde takip edilen Eda Ece ve Şevval Sam ikilisi dizinin olmazsa olmaz başrol oyuncuları arasında yerini alıyor.

Yasak Elma Dizisinde Ender ve Yıldız Vazgeçilmez Karakter Oldu

Dizide ilk günden bu yana sevilen Ender ve yıldız karakterleri dizinin en çok takip edilme nedenlerinden biri olmayı başardı. Yaz döneminde Şevval Şam’ın diziden ayrılacağı yönündeki söylentiler adeta izleyenleri üzmüştü ancak ünlü oyuncu Yasak Elma’yı son sezonunda yine yalnız bırakmayarak projenin devamına karar verdi. Yasak Elma dizisinin hikâyesinde bulunan yıldız ve Ender karakteri bir savaşı bir barışıp izleyenleri kahkaha tufanından sürüklemeyi başarıyor.

Yasak Elma dizisinde birbirinden çarpıcı entrika dolu hareketleriyle şaşırtan adımlar atan ikili çoğu kez izleyicileri de kahkaha tufanına sürüklemeyi başarıyor. Dizideki yıldızları bir türlü çakışamayan ünlü oyuncu Şevval Sam ve Eda Ece ise kameralar arkasında çok iyi iki dost olarak boy gösteriyor. Yasak Elma dizisindeki ağırlıklı oyuncu grubunun ise kadınlardan oluştuğu dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Dizi setinden ise sosyal medyada yapılan paylaşımlarda kamera arkasında ne kadar eğlenceli dakikaların yaşandığı gözler önüne seriliyor.