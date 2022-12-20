Alparslan Büyük Selçuklu Dizisi Şanına Şan Katıyor

TRT 1 ekranlarında Pazartesi akşamları izleyicileri ile buluşturulmaya devam eden ve çok beğenilen diziler arasına girmeyi başaran Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ise çok hareketli bir sezona imzasını atıyor. 2021 yılındaki konseptinde büyük değişiklikler yapan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden devralmış olduğu üstün başarıyı devam ettirmeyi amaçlayan Alparslan dizisi ise 2 sezonunda yine milyonları peşinden sürükleyerek reyting rekorları kırmayı başarıyor. Dizide Barış Arduç’un Üstün performansları ve dizide Fahriye Evcen’in ayrılığının hemen sonrasında öykü Gürman Kayra Zapçı karakterlerinde çok büyük değişimler ile dizi kaldığı yerden devam etti.

Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinin Bilgisayar Sahneleri

TRT 1 ekranlarında izleyicileri ile buluşturulan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin sahneleri bilgisayar yardımı ile nasıl daha şaşalı bir şekilde montajlandı gözleri önüne seriliyor. Bilgisayar yardımı ile daha da orijinal bir hal alan çekimler ise videodaki görüntülerden anlaşılabiliyor. Tarihe dayanan bir dizi yapmanın birçok zorluğu olduğu herkes tarafından biliniyor ancak bilgisayar yardımı ile bu tekniklerin daha gerçekçi uygulanması da imkânlı bir hale geliyor.

Yayınlandığı günden günümüze varıncaya kadar reyting rekoru kırmayı Başaran Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ise zirveden düşecek gibi gözükmüyor. TRT 1 ekranlarında pazartesi Akşamları izleyicileri ile buluşturulan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü daha günü gelmeden merakla bekleniyor. TRT 1 ekranlarındaki milyonlarca izleyici tarafından takip edilen güçlü senaryosu ve başarılı kadrosu ile çok ihtişamlı sahneler arasında çekimi tamamlanan dizi bu sezonda da yine zirveyi kimseye kaptırmayacak gibi gözüküyor. Özel bir izleyici kitlesine sahip olan dizide özellikle savaş sahneleri çok fazla ilgi görüyor.