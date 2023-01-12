Yasak Elma Çok İyi Giderken Final mi Yapacak?

Fox TV ekranlarında büyük bir izleyici kitlesine sahip olan ve son 6 yılda çok büyük başarılara imza atan yasak elma dizisi 6 sezonunun sonunda yani Haziran 2023 tarihinde final yapacağını resmi olarak duyurdu. Fox TV’nin bu kadar iyi reyting alan bir dizinin final yapma kararı alması halinde bu tarz kaliteli bir dizinin yerine nasıl bir projenin koyulacağı da merakla bekleniyor.

TelevizyonGazetesi.com / Detay – Fox TV ekranlarında son 6 yıla damga vuran dizi kuşkusuz ki çok büyük başarılar kazanan Yasak Elma… Altıncı sezon sonunda yani Haziran ayında dizinin final yapacağı duyuruldu. Ancak Fox TV’nin bu kadar iyi reytingler alan bir diziyi bitirmesi halinde, yerine ne koyabileceği de bilinmiyor.

Yasak Elma İle Reytingler Tavana Çıkmıştı

Yasak elma projesi ile birlikte izlenme oranlarını çok fazla yukarıya çeken Fox TV kanalı diğer dizi projelerinde ise uzun soluklu olarak bu kadar reyting rekoru başarısı yakalayamamıştı. Fox TV’nin dizileri ise genel anlamda bir sezon sürüyor ya da 2 sezonun yarısında final yapma kararı alıyor ancak yasak elma bir istisna olarak devam ediyor. 6 sezonda bir de insanlar sıkılmadan izledikleri yasak elma dizisi Fox TV için çok değerli bir yerde konumlanmış durumda.

Bu sebepten dolayı Fox TV kanalının yetkileri geçen sezon iyilik isimdeki bir başka entrika dizisinin izleyicileri ile buluşturma kararı almıştı. İsmail Demirci, Hatice Şendil, Sera Kutlubey ve Perihan Savaş’ın başrollerinde yer almış olduğu dizinin konusu ise entrika ve aldatma dolu. Bu dizide ilk sezonda iyi bir çıkış yapan yasak elma dizisini çok benzetildi.