Beşiktaş transferde hedefi 12'den vurdu! Parası ödendi bile! Efsane geri geliyor!

Valerien Ismael döneminde Burnley ekibinden Beşiktaş'a katılan Wout Weghorst, performansıyla kısa sürede taraftarların sevgilisi oldu. Kasımpaşa maçında attığı golün ardından Siyah-Beyazlı taraftarlarla vedalaşan Weghorst, kariyerine bir başka Premier Lig ekibi Manchester United'da devam edecek.

YENİ DURAĞI MANCHESTER UNITED

Eric ten Hag'ın mutlaka kadrosunda görmek istediği Wout Weghorst için kulüpler arasındaki görüşmelerin ardından büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Nevzat Demir Tesisleri'nde arkadaşlarıyla ve teknik ekiple vedalaşan Wout Weghorst, İngiltere'ye gidecek ve Ada ekibiyle kontrat imzalayacak.

BEŞİKTAŞ'IN ROTASI ABOUBAKAR

Son dakika bilgisine göre; Beşiktaş Kulübü, normal şartlarda sezon sonunda sözleşmesi bitecek Weghorst için 3 milyon euro civarında bir gelir elde etmiş olacak. Kara Kartal, Weghorst'un vedasının ardından ise teknik heyetin raporu doğrultusunda düğmeye bastı ve Vincent Aboubakar için girişimlerini hızlandırdı.

RONALDO'NUN KURBANI: VINCENT ABOUBAKAR

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a transferinin ardından gözden düşen 30 yaşındaki Vincent Aboubakar, Portekizli oyuncunun takıma gelmesinin ardından Al Nassr yöneticilerinin kendisine olan yaklaşımından rahatsız oldu.

ABOUBAKAR RONALDO'YA KARŞI NE HİSSEDİYOR?

Portekizli yıldızın kadroya katılmasının ardından Anderson Talisca ve Aboubakar'dan biriyle yol ayrımı yaşanacağı Arabistan basınında daha önce yer almıştı. Al Nassr yöneticilerinin Aboubakar'da karar kılması dikkati çekerken, Vincent Aboubakar'ın ise "Leo Messi'nin Ronaldo'dan daha iyi olduğunu düşünmüşümdür. Ronaldo ile antrenman yaptıktan sonra haklı olduğumu anladım" şeklindeki sözleri de futbolcunun CR7'ye olan agresif tutumunu ortaya koyuyor.

AL NASSR'DAN ABOUBAKAR'A ÇEK!

Al Nassr ile 30 Haziran 2024'e kadar sürecek bir sözleşme imzalayan Aboubakar, Suudi ekibiyle geleceğine dair bir görüşme yaptı. Kontratı bitmeden ayrılacağı için Aboubakar, Al Nassr'dan alacaklarının tamamını talep etti. Yapılan görüşmelerin ardından golcü oyuncuya Al Nassr'dan bir çek verildiği öğrenildi.

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