Yasak Elma 6. Sezon Oyuncuları Belli Oldu! Berk Oktay Dışında Kim Diziye Veda Etti?

Yasak Elma dizisi tekrardan 6. sezonu ile ekranlarda yer alacak ve izleyici kitlesi ile buluşacak. Fox TV ekranlarında yayınlanan proje hikayesi ile seyirci kitlesine güldürüyor ve değişen oyuncu kadrosu ile her sezonda sevenlerini şaşkınlığa uğratıyor. Bazı isimlerin 6. sezonda yer almayacağı konuşulmuş ve konu hakkında detaylar merak konusu olmuştu. Sizler için haberimizin devamında Yasak Elma dizisi 6. sezon oyuncularını yazdık ve projeye hangi oyuncuların veda edip hangilerinin kaldığını belirttik. Bir süre önce Çağatay isimli karakteri canlandıran ünlü oyuncu Berk Oktay'ın diziye veda ettiği bilgisine ulaşılmıştı. Bu sıralarda ATV'nin yeni bir dizisi için çekimlere başlayan Berk Oktay, Yasak Elma dizisine veda etmesiyle sevenlerini üzüntüye boğmuştu.

Projenin pek çok oyuncusunun yeni sezonda izleyici karşısına çıkmayacağı düşünülüyordu ve hangi oyuncuların 6. sezon için anlaşma yaptığı merak ediliyordu. Şevval Sam'ın diziden ayrıldığı da konuşulmuş fakat çok kısa bir önce final bölümünde ünlü oyuncunun da olacağı açıklanmıştı. Diğer taraftan Yasak Elma dizisi ile ayrılmaz bir parça olan Yıldız karakterinin de projede rol alıp almayacağı kesin değildi fakat daha sonra konu hakkında detaylar öğrenildi. Ünlü oyuncu Eda Ece uzun bir süredir projede yer alıyor ve Yıldız isimli karaktere hayat vererek seyirci kitlesi karşısına çıkıyor. Dizi hakkında bir röportaj veren ve Yıldız isimli karakter ile hafızalara kazınan Eda Ece, Ender karakterini canlandıran Şevval Sam'ın diziye devam edeceğini açıklamış ve bu bilgiyle sevenlerini mutlu etmişti.

Dizinin 6. yeni sezonu için en çok merak edilen iki karakter Yıldız ile Ender olmuştu. Seyirci kitlesi Yasak Elma dizisinin en azından Yıldız ile Ender karakterleri ile devam edeceğini öğrendi ve bu durum izleyici kitlesini mutlu eden bir gelişme olarak yorumlandı. Fakat proje hakkında henüz bir resmi açıklama gerçekleşmedi ve diğer oyuncular hakkında bir bilgiye ulaşılamadı. Sezon başında dizi yapımcısı Fatih Aksoy ile bir toplantı yapılacak ve oyuncular ile gerçekleşen anlaşmalar sonucunda merak edilen soruların doğru yanıtları öğrenilecek.

Söz konusu dizi 147. bölümü ile sezon arası vermiş ve yine dikkat çekici bir sezon finali bölümüne imza atmıştı. 6. sezon çekimlerinin eylül ayı içerisinde başlanması beklenirken oyuncuların sete çıkacağı tarih de merak konusu oldu.

Her yeni sezonda olduğu gibi 6. yeni sezon için de dizide kalan ve diziye veda eden oyuncuların kim olduğu merak edildi. Sosyal medyada sıklıkla konuşulan konu ile ilgili olarak Yıldız ve Ender karakterlerinin devam edecek olması mutluluk ile karşılandı. Dizi senaristlerinin yeni sezon için senaryo noktasında yoğun bir çalışma yürüttükleri bilinirken Yasak Elma dizisinin 6. sezonunun nasıl bir değişim geçireceği de araştırıldı. Fakat bu sorunun yanıtı henüz net değil ve yapılacak olan oyuncu anlaşmaları ile hikaye şekillenecek. Yasak Elma isimli televizyon dizisi projesinin 6. yeni sezonunda yeni bir senaryo ve farklı oyuncu kadrosu ile yola çıkması beklenirken projeye dahil olacak yeni oyuncular da merak konusu oldu.

Senaristler Yasak Elma isimli sevilen projeyi ilk 2 sezon sonrasında çok farklı bir şekle dönüştürmeyi başarmıştı ve seyirci kitlesi yaşanan bu değişim sonrasında diziyi hiç sıkılmadan izlemeye başlamıştı. Her yeni hafta seyirci grubuna çok farklı şoklar yaşatan dizi seyirci sitesinin heyecanını yüksek tutuyor. 6. ve final sezonunda yaşanacak olan gelişmeler merak edilirken senaristlerin yine çok farklı bir senaryo yazacağı düşünülüyor.