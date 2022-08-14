Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız'dan İkinci Güzel Haber Geldi

Aşk Taktikleri isimli film yurt dışı abonelerden beğeni toplayan ve Netflix'in son dönemde çok konuşulan bir yapımı haline gelmişti. Ünlü oyuncu Demet Özdemir romantik komedi türündeki projelerde sergilediği güçlü oyunculuk performansı ile beğeni toplarken bu defa yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız ile partner olmuştu. Sezon boyunca partnerlikleri ve aralarındaki ekran uyumu ile isimlerinden çokça söz ettiren iki ünlü isim Aşk Taktikleri isimli film ile büyük başarılar elde etmişti. Yetenekli oyuncu Demet Özdemir geçtiğimiz sezonda ekranlarda yer alıp seyirci karşısına çıkmasa da söz konusu film ile gündemde yer aldı ve adından söz ettirdi. Seyirci kitlesi başarılı oyuncunun Şükrü Özyıldız ile partnerliğini beğeni içerisinde izledi ve film çok sayıda yorum aldı. İzleyici grubu Aşk Taktikleri’nin ikincisini de istedi ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

Sevindirici Haber Sonunda Geldi!

Seyirci kitlesi Aşk Taktikleri isimli filmi izledikten sonra projenin ikincisini de istediklerini belirtmişti. Daha sonra filmin ikincisinin de çekileceği bilgisine ulaşıldı ve seyirci kitlesi filmi merak ve heyecan içerisinde beklemeye başladı. Ünlü oyuncu Demet Özdemir, bu süreçte aslında Disney Plus ile anlaşma yapmıştı fakat söz konusu film projesi daha önce çekilmiş ve oyuncunun filmin devamında da performans sergilemesi için dijital platformdan izin aldığı bilgisine ulaşılmıştı.

Hayranları Demet Özdemir'in Disney Plus için çekilen Dünyayla Benim Aramda isimli dizi projesine yönelmişken ünlü ismin bu projeyi bitirir bitirmez 2. film için kamera karşısına geçtiği öğrenilmişti.

Demet Özdemir Aşk Taktikleri isimli film ile gündemde yer aldığı sırada ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile de nişanlanmış ve bu sayede evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Peki Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir ne zaman, hangi tarihte nerede evlenecek? İki ünlü ismin düğün tarihi belli olmuş ve Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un 26 Ağustos tarihinde nikah masasına oturacağı açıklanmıştı. Evlilik haberi ile sıklıkla adından söz ettiren ünlü oyuncu film projesinin çekimlerinin bitmek üzere olması ile tekrardan gündemde yer aldı.

Söz konusu filmin ikinci versiyonunun çekileceği yönünde açıklamalar yapılırken çekimlere oldukça hızlı bir şekilde geçilmişti. Çekimlerin birkaç haftalık süreç içerisinde tamamlanacağı beklenirken seyirci kitlesi de yaşanan bu olay karşısında büyük bir sürpriz yaşadı. Demet Özdemir Dünyayla Benim Aramda isimli dizi projesinin çekimlerini Haziran ayında sonlandırmıştı. Daha sonra ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile nişanlanan Demet Özdemir, nişan ardından tatile çıkıp dinlenmişti.

Aşk Taktikleri 2 filmi için yaklaşık bir ay önce sete çıkan Demet Özdemir son hız ile çekimlere devam ediyor. İstanbul'da gerçekleşen film çekimlerinin 22 Ağustos tarihinde sona ereceği yönünde ifadeler kullanıldı. Netflix'te 11 Şubat tarihinde yayınlanan Aşk Taktikleri filminin birincisi izleyici karşısına çıkmış ve büyük bir ilgi ile karşılaşmıştı. Netflix'te en çok izlenen içerik haline gelen Aşk Taktikleri filmi kısa süre içerisinde dijital platformda bir numaraya yükselmeyi başardı ve 16 milyon 860 bin saat izlendi.

Aşk taktikleri filminin birincisi birkaç gün içerisinde 60 ülkeden en çok izlenen ilk 10 proje arasına girmiş ve bu da filmin ne kadar çok sevildiğini gözler önüne seren bir gelişme olmuştu.