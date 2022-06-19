Yargı’nın Pars’ı İlk Kez Açıkladı! İlham Aldığı O İsim Kim?

Sezona Kanal D ekranlarında yayınlanarak damga vuran Yargı dizisi yalnızca projenin başrolleri ile değil yan roller ile de adından söz ettiriyor. Birbirinden başarılı oyuncular sergiledikleri performans ile dizide öne çıkarken proje, konusu ile de merak ediliyor. Ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak ise projede Savcı Pars rolüne hayat vererek sevenleriyle buluşuyor. Sergiledikleri performanslar ile dizi karakterlerine çok farklı bir kişilik kazandıran isimler arasında yer alan ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak merak ve heyecan içerisinde takip ediliyor.

Mehmet Yılmaz Ak, daha önce rol aldığı projelerde de söylediği performans ile beğeni toplarken Yargı dizisinde de çok dikkat çekti. Dizide canlandırdığı Savcı Pars karakterinin konuşma şekli, tavrı ve duruşu ile karaktere farklı bir ruh kattığı konuşulan ünlü oyuncu, dizinin en sevilen isimleri arasında yer alıyor.

Sezon boyunca Pars karakteri ile Yargı dizisinin çok konuşulanları arasında yer almayı başaran başarılı oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, dizinin her yeni sahnesinde seyirci kitlesi tarafından merak ve heyecan içerisinde takip edilen bir karakter haline gelmişti. Ünlü isim Savcı Pars karakteri için kimden ilham aldığını da ilk defa sevenleriyle paylaştı. Pars karakterinin ritminin ve enerjisinin kendi babasından geldiğine özellikle vurguda bulunan oyuncu senaryoyu okuduğunda gerçekten farklı bir şey olduğunu hissettiğini ifade etti. Babasının konuşma şeklinde yukarıdan, net ve keskin tavırları olduğunu açıklayan ünlü isim mevzudan mevzuya geçerken de babasının garip hallerinin bulunduğunu söyledi. Yine babasının çok dürüst bir insan olduğunu ve bu yüzden çok sevilmediğini açıklayan yetenekli oyuncu, çok hassasiyeti olan bir adam olduğunu da ifade etti. Pars’ı karakterize ettiği zaman babasını örnek aldığını ifade eden ünlü isim, babasının eski bir polisi olduğunu da söyledi.