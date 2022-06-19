VakıfBank TC Kimlik Numarasına Göre 200.000 TL İhtiyaç Kredisi Başladı

₺200.000'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için kampanya başlatan Vakıfbank kamu bankaları arasında düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi veren bankaların başında gelmektedir. Yüksek limitli kredi imkânından faydalanmak isteyen vatandaşlara 12 ay vadeli 200 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunacak olan Vakıfbank yapmış olduğu Bu kampanyada özellikle emekli maaşı alan vatandaşlara ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. Emekli maaşınızı Bu banka üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmenizi de gerek kalmadan internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusunda bulunmanız mümkündür.

Vakıfbank ₺200.000 ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru yapacak olan vatandaşların öncelikli olarak kredi kullanabilmeleri için banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olması ve bireysel müşteri olması şartı aranmaktadır. Vakıfbank kredi politikalarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız 1100 ve üzerinde kredi notu olan vatandaşlar en yakın banka şubesine giderek kimlikleri ve gelir belgesi ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak. Vakıfbank şubeleri üzerinden yapmış olduğunuz Kredi başvurusunda kredi değerlendirmesini banka şube yetkisini de sizlere sunulacak onaylanan tutarı başvuru yaptıktan sonra hemen hesabınıza yatarak kullanacaksınız.

Vakıfbank şubeleri haricinde Kredi başvurusunu yaparak ne kadar onay aldığını öğrenmek isteyen vatandaşlar ise VakıfBank'ın resmi internet sitesine giriş yaparak buradaki kredi başvuru formunu doldurması yeterli olarak kredi'nin ne kadar olduğu da sms ile kendilerine bildirilmektedir. Sigortalı olarak çalışan vatandaşların Son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması emekli olan vatandaşların ise emekli maaşını bu bankalar üzerinden alıyor olması durumunda Kredi imkânından faydalanabileceğini söyleyebiliriz.

Vakıfbank vermiş olduğu 200 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 12 ay vadeli olarak vereceği bu krediler haricinde 200.000 TL içinde borç kapatma kredisi imkanı da sunacağını açıkladı.