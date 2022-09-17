Yargı’nın Neva’sının Yeni Dizisi Nedir, Adı Ne?

Geçtiğimiz sezonda Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayarak büyük başarılar elde eden Yargı dizisi yeni sezonu ile heyecan içerisinde beklenilmekte. Fakat projeden bazı oyuncuların ayrıldığı bilgisine ulaşıldı ve dizinin sadık izleyici grubu bu bilgi karşısında büyük bir üzüntü yaşadı. Başarılı oyuncu Başak Gümülcelioğlu Yargı isimli televizyon dizisi projesinde Hakime Neva olarak dikkatleri üzerine çekiyordu. Projede sergilediği oyunculuk performansı ile de beğeni toplayan ünlü oyuncu bu defa farklı bir diziyle anlaştı.

Projede ünlü oyuncu tarafından hayat verilen Neva karakterinin hikayesinin bitmesi üzerine ünlü oyuncu da farklı bir diziyle anlaşma yaparak dikkatleri üzerine çekti. Yargı dizisinde Neva karakterinin ayrılmasının senaryoya nasıl bir etkide bulunacağı merak ediliyor. Başak Gümülcünelioğlu ise Yargı isimli televizyon dizisi projesinden sonra farklı bir diziyle gündemde yer aldı.

Genç oyuncu öncelikle Erkenci Kuş isimli televizyon dizisi projesi ile tanınmış ve dikkatleri üzerine çekmişti. Bu proje sonrasında ise Sen Çal Kapımı isimli dizide Pırıl karakterine hayat veren Başak Gümülcünelioğlu hızlı bir şekilde kariyer basamaklarını tırmanmıştı. Sen Çal Kapımı dizisi sonrasında Yargı dizisine başlayan ve Neva karakteriyle beğeni toplayan ünlü oyuncu bu defa Sipahi dizisi ile anlaşma yaptı.

Bu defa Sipahi isimli bir dizi ile ekranlara dönmek için hazırlık yapan ünlü isim Başak Gümülcinelioğlu, Show TV ekranlarında hayranları karşısına çıkacak. Başak Gümülcünelioğlu'nun yanı sıra Kaan Yıldırım, Kerem Alışık, Özge Gürel ve Sinan Tuzlu gibi isimler de Sipahi dizisinin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Sipahi dizisi Show TV ekranlarında oldukça iddialı bir şekilde yayın hayatına başlayacak ve bir istihbarat teşkilatı tarafından yetiştirilen bir karakterin hayatı konu edilecek. Dizide Çağdaş Onur Öztürk ve Erkan Bektaş gibi başarılı oyuncuların da yer alması projeyi öne taşıyan bir detay olarak görüldü.