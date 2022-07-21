Yargı’nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu Tanınmadı! Çok Değişmiş

Başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu, Burak Özçivit ve Neslihan Atagül ile beraber Kara Sevda dizisinde başrol oyuncusu olarak performans sergilemişti. Kara Sevda isimli dizi sayesinde genç kitlelere hitap etmeye başlayan ünlü isim, geçtiğimiz sezonda ise Yargı dizisinde yer aldı. Söz konusu projede Savcı Ilgaz karakteriyle adından söz ettiren ve büyük başarılar elde eden ünlü oyuncu hayranları tarafından dikkatli bir şekilde takip ediliyor.

Kaan Urgancıoğlu, Yargı dizisindeki partneri Pınar Deniz ile Aşk 101 isimli Netflix dizisinde de birlikte rol almıştı. İkilinin ekran uyumlarının beğeni toplaması ve ünlü oyuncuların çok iyi performans sergilemesi sebebi ile ünlü oyuncular Yargı dizisinde de birlikte rol aldı.

Yargı dizisi sebebi ile yoğun geçen sezon sonrasında yorgunluğunu atan ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden bazı zamanlarda paylaşımlar yapıyor. Son haliyle şaşırtan ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, ortaya çıkan son fotoğrafı ile magazin gündemin üst sıralarında yer aldı. Ünlü oyuncunun son halini görenler inanamadı ve “Yargı dizisinin Ilgaz’ından eser kalmamış” şeklinde yorumlar yazıldı.

Sakalını uzatan ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu yeni imajıyla tatil yaptığını gözler önüne serdi. Televizyon ekranlarında seyirci kitlesi Kaan Urgancıoğlu'nu düzgün taranmış saçları ve her hafta sinek kaydı tıraşlı bir şekilde seyrediyordu.

Dizi senaristi Sema Ergenekon, Yargı dizisinin yeni sezon hazırlıklarına başladığını sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşım ile duyurmuştu. Yeni sezonda Pınar Deniz'in eşi Ilgaz karakterini öldürdüğü öğrenilmiş ve bu korkunç olay ardından yaşanacak olan olaylar da şaşkınlığa sürüklemişti.

Merak edilen asıl konu ise Ceylin karakterinin Ilgaz'ı neden ve nasıl öldürdüğü ve olayların o noktaya nasıl geldiği oldu. Seyirci kitlesi Yargı dizisinin yeni sezon bölümlerinde bu sorunun yanıtını bulacak.