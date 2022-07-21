Pınar Damar Katili Cinayeti İtiraf Etti! Acılı Baba İdam İstedi

Pınar Damar isimli genç kadının Bağcılar'da yer alan ağaçlık bir alanda cansız bedeni bulunmuş ve konu gündemde yer almıştı. Metin A., Pınar Damar'ın ölümü hakkında gözaltına alınmıştı ve son olarak katil cinayeti itiraf ederek adından söz ettirdi. Emniyette yapılan işlemler sonrasında adliyeye sevk edilen Metin A., cinayeti itiraf etmesiyle konunun açıklığa kavuşmasını sağladı. Üzücü olay ile ilgili Pınar Damar'ın babası Mustafa Damar ise önemli açıklamalarda bulundu ve kızının hiçbir sorununun olmadığını ve bu olayın peşini bırakmayacaklarını belirtti. Diğer taraftan dün gözaltına alınan Metin A. ile beraber eniştesi Serdar Taşdemir de Pınar Damar’i aradıklarını anlattı.

29 yaşındaki Pınar Damar isimli genç kadın kayıp ihbar ile aranırken Bağcılar'da yer alan açlık alanda cansız bedeni bulunmuştu. 29 yaşındaki Pınar Damar cinayeti hakkında gözaltına alınan Metin A.’nin ise söz konusu cinayeti itiraf ettiği bilgisine ulaşıldı. Salı günü Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde akşam saat 19.00 sularında Bağcılar'da açlık alanda Pınar Damar’ın ölümü hakkında kuzenin eşi Metin A. gözaltına alınmıştı ve sonunda itiraf geldi.

Genç kadını boğarak öldürdüğünü itiraf eden Metin A., cinayet hakkında detayları aktardı ve üzücü olay gündemde yer aldı. Emniyetteki sorgusunda daha fazla dayanamayan 29 yaşındaki Pınar Damar’ı nasıl öldürdüğünü anlatan Metin A., cinayete itiraf etti. Kaydedilen bilgilere göre Metin A.'nın 29 yaşındaki Pınar damar ile ilişkisi olduğu iddia edildi ve Metin A.'nın genç kadını göl kenarında boğması ardından ağaçlık alana attığı belirtildi. Emniyette gerçekleşen işlemler sonrasında Pınar Damar cinayetini itiraf eden Metin A.’nın adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Acılı baba Mustafa Damar, kadın cinayetlerinin son bulması için önemli bir çağrıda bulundu ve canilerin ortadan kaldırılmasının gerekli olduğunu bildirdi. Katillerin ön kapıdan girip arka kapıdan çıktığını belirten acılı baba Mustafa Damar, bütün halkın idamını istediğini söylerken bu canilerin idam edilmesi adına kanun çıkartılması gerektiğini de belirtti.