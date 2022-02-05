Yargı’nın Eren Komiseri Uğur Aslan Albüm Hazırlığında!

Pazar akşamlarında Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yargı isimli hukuk temalı sevilen dizi bu sezonun en beğenilen ve yüksek izlenme oranları alan projeleri arasında başı çekiyor. Senaryosu, kurgusu ve hikayesi kadar oyuncuları da titizlikle seçilen Yargı, seyirci kitlesi tarafından büyük beğeni ile karşılanıyor. Oyuncuların ekran uyumlarının yanı sıra yaydıkları güzel enerji de dizi hayranlarının içini ısıtıyor.

Dizinin başrolleri olan Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu daha önce Netflix'in Aşk 101 dizisinde de çift olmuş ve sergiledikleri performans ile uzun süre boyunca isimlerinden söz ettirmişti. Bu dizide de partner olarak dizi hayranları karşısına çıkan iki ünlü oyuncu birliktelikleri ile dizinin yüksek izlenme oranlarına ulaşmasına yardımcı oluyor.

Kadroda bulunmayan karakterler de hikayede önemli bir rol üstleniyor ve derin kişiliklerle projeye renk katıyor. Seyirci kitlesi yan karakterleri izlediği zaman sahnenin başrol oyuncularına gelmesini istemiyor ve her bir oyuncu beğenilerek takip ediliyor. Üstelik bazı isimler başrol oyuncuları kadar dikkat çekiyor ve zaman zaman onlardan rol çalmayı da ihmal etmiyor.

Bu oyuncular arasında yer alan bir isim de Uğur Aslan olarak karşımıza çıkmaktadır. Oyuncu, senarist Sema Ergenekon'un eşi olarak projede yer alıyor. Bir süre önce Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında türkü söyleyen ünlü isim adından söz ettirmişti. Sesi de beğenilen ünlü oyuncu oyunculuğun yanı sıra müzik ile de uğraşıyor ve sevenlerinden beğeni topluyor.

Eren Komiser karakterine Yargı dizisinde hayat veren başarılı oyuncu Uğur Aslan aslında dizinin kilit isimlerinden biri olarak projede yer alıyor. Ünlü oyuncu sergilediği performans ile izleyici kitlesinin övgüler alıyor ve bazı zamanlarda başrol oyuncularından da rol çalıyor. Ünlü ismin farklı bir proje hazırlığında olduğu bilgisine ulaşıldı ve albüm için sözleşme imzaladığı belirtildi. Oyunculuk yeteneğinin yanı sıra sesi ile de büyüleyen ünlü oyuncu Uğur Aslan, üniversite yıllarından beri sahnede.