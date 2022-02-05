Öğretmenlik Meslek Kanunu Nedir, Maddeleri Nelerdir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan ve öğretmenlere yönelik çok sayıda yeniliği içeren Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin maddeleri merak konusu oldu ve konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleşti. Sonraki günlerde mecliste teklifi sunulacak olan Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında öğretmenlerin mevcut haklarına ilave yeni özgür, sosyal ve mali hakların sağlanacağı açıklandı. Peki Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete’de yayınlandı mı, Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir? İşte konu hakkında merak edilen detaylar ve Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında detaylı bilgiler...

Söz konusu kanun ile birlikte öğretmenlik kariyer basamaklarının belirleneceği açıklandı ve aday öğretmenlik dahil olmak üzere öğretmenlikte en az 10 sene hizmeti bulunanlardan mesleki gelişime yönelik toplamda 180 saatten az olmamak üzere düzenlenmiş olan uzman öğretmenlik eğitim programını ve çeşitli maddeleri tamamlamış öğretmenlerin uzman öğretmen ünvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabileceği açıklandı. Yapılacak olan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alacak olan öğretmenlerin başarılı sayılacağı belirtilirken başarılı olanlara Uzman Öğretmen Sertifikası verileceği açıklandı.

Dikkat çeken bir diğer gelişme ise yüksek lisans eğitimini tamamlayanların uzman öğretmen ünvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacağı belirtildi ve bunun yanı sıra doktora eğitimini tamamlayan öğretmenlerin de başöğretmen ünvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacağı bilgileri paylaşıldı.

Öğretmenlik süresinin hesabında sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler ve eğitim kurumu yöneticiliğinin dikkate alınacağı bilgisi de açıklandı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda 110 bin sözleşmeli, 100 bin dolayında okul yöneticisi ve 750 bini kadrolu olmak üzere öğretmenlerin görev yaptığı biliniyor. Açıklanan yeni kanun ile birlikte kadrolu öğretmen ve sözleşmeli öğretmen ayrımının da ortadan kaldıracağı ifade edildi. Atamalar, mecburi hizmet hariç özlük hakları ve tayinler başta olmak üzere kadrolu öğretmenler ile sözleşmeli öğretmenlerin aynı haklara sahip olacağı da aktarıldı.