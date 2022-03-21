Yargı Zafer Öldü, Ceylin Yıkıldı!

Dün akşam Ay Yapım imzalı olarak Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yargı dizisi yeni bölümünü seyirci kitlesi ile buluşturdu ve ilginç gelişmeler yaşandı. Yargı dün akşam yayınlanan bölümü ile günün en çok izlenen projesi olarak adını üst sıralara yazdırdı. Söz konusu bölümde Eren karakteri için nefesler tutuldu ve sahneler adından söz ettirdi. Bölümün final sahnesinde ise Zafer'in ortadan kaybolması hakkında sır perdesi sonunda aralandı ve Ceylin, babası Zafer'in öldüğü gerçeği ile yüzleşti. Yaşanan bu olay sonrasında büyük bir yıkım yaşayan Ceylin izleyici kitlesini de üzüntüye boğdu.

Söz konusu dizinin 25. bölümü AB ve ABC1 kategorilerinde yüksek izlenme payı alarak zirvede bulundu. Yargı’nın ekranlara getirilen yeni bölümünde sosyal medyada büyük bir etkileşim yaşandı ve dizi adeta dün geceye damga vurdu. Heyecan dolu bölümlerinin yanı sıra farklı duyguları da seyirci kitlesine yaşatan dizi beğeni topladı. Acı gerçek ile yüzleşen Ceylin babasının ölümünü öğrendi ve yaşanan bu gelişme karşısında 25. bölüm hüzünlü bir şekilde son buldu.

Dün akşam Yargı dizisinin yeni bölümü ekranlara geldi ve Eren karakteri yaralanarak sevenlerini korkuttu. Ceylin ise babasının başına bir şey gelme ihtimaline inanmak istemedi ve bu durumu reddetti. Heyecanlı bir şekilde babasının Haiti seferinden dönüşünü bekledi ve diğer taraftan Ilgaz karakteri de Yekta'nın planı doğrultusunda ormanda bulunan cesedin Zafer'i ait olduğundan emin olarak büyük bir gelişmeye imza attı.

Zafer ile ilgili gelişmeyi sevdiği kadın olan Ceylin'e nasıl anlatacağının stresini yaşayan Ilgaz adaletten şaşmadı. Ceylin babasının gelen gemide olmadığını öğrendi ve büyük bir kafa karışıklığı yaşaması ardından gerçek ile yüzleşti. Babasının ölümü ile yüzleşen Ceylin feryatları ile seyirci kitlesine duygusal dakikalar yaşattı ve ikinci bir yıkım gerçekleşti.