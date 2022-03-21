Pelin Karahan'dan Yemek Programı Kararı

Birbirinden değerli şefleri ve ünlü dostları Star TV ekranında buluşturacak olan ünlü oyuncu Pelin Karahan, adından söz ettirdi ve almış olduğu karar ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Pelin Karahan’ın yemek programlarına geri döndüğü şeklinde yorumlar yapıldı ve ünlü oyuncunun bu yönde bir karar alması hayranları tarafından coşku ile karşılandı. Sizler için haberimizin devamında Pelin Karahan'ın yeni programı ile ilgili detaylı bilgileri yazdık. Peki Pelin Karahan'ın yemek programının ismi ne olacak, programın ismi açıklandı mı?

Ünlü konuklar ilham veren şefler “Pelin'in Mutfağı” isimli programda birbirinden özel tarifler seyirci kitlesi ile paylaşılacak ve ekranlarda program yayınlanacak. Star TV ekranlarında Ramazan ayı boyunca her gün izleyici ile buluşacak olan program seyirci kitlesi ve ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın sevenleri tarafından merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.

Başarılı sunucu ve oyuncu Pelin Karahan, Pelin'in Mutfağı isimli programın ev sahipliğini üstlendi ve bu gelişme ile adından söz ettirdi. Seyirci kitlesi ile Star TV ekranlarında Ramazan ayı boyunca buluşacak olan ünlü sunucu programa şefleri konuk edecek ve birbirinden lezzetli yemekler yaparak izleyici kitlesine sunacak. Bunun yanı sıra ünlü oyuncu ve sunucunun çok önemli püf noktalarını da paylaşacağı öğrenildi ve program merak içerisinde araştırıldı.

Söz konusu projede şefler kolayca ulaşılabilen malzemeleri basit dokunuşlar ile eşsiz tatlara dönüştürecek ve bu programda en özel sırlar açıklanacak. Pelin'in Mutfağı isimli programda dünya mutfağından ve Türk Anadolu mutfağından birçok lezzet seyirci kitlesinin beğenisine sunulacak ve yemekler hakkında yorumlar yapılacak. Bunun yanı sıra söz konusu programa konuk olarak katılacak olan birbirinden ünlü isimler de gündeme ve hayata dair hoş sohbetleri ile seyirci kitlesini memnun edecek.