Yargı Yekta Kötülük Tarihine Geçti

Kanal D ekranlarında pazar akşamlarında izleyici karşısına çıkmakta olan Yargı dizisi oldukça başarılı bir hikaye kurgusuna sahip olarak yayın hayatına devam ediyor. Öyle ki, proje ilk bölümünden bu yana seyirci kitlesini hiç sıkmadan takip edildi ve hikayesi ile adından söz ettirdi. Senarist Sema Ergenekon, Adalet Sarayı'nda davaları izleyerek tecrübeler elde etmiş ve bu şekilde Yargı isimli televizyon dizisi projesinin senaryosunu oluşturmuştu. Söz konusu dizinin hikayesi oldukça başarılı bir şekilde akarken gelecek bölümlerde yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu.

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz başta olmak üzere oyuncu kadrosunda bulunan bütün isimler oldukça başarılı bir şekilde performans sergiliyor. Yekta karakteri de hikayede kilit bir rol üstleniyor ve yapmış olduğu kötülükleri ile adından söz ettiriyor. Sinsi bir karakter olan Yekta’ya usta oyuncu Uğur Polat tarafından hayat veriliyor. Uğur Polat'ın her hafta canlandırdığı karakterdeki başarı ve muhteşem performans her hafta hayranları tarafından daha da çok alkışlanıyor.

Dizi hikâyesinde yaşanan olaylar seyirci kitlesini her hafta ekranlara kilitlerken karakterler de etkili bir performans sergileyerek bu duruma büyük bir katkıda bulunuyor. Yekta isimli karakter de her yeni bölümde daha çok merak ediliyor ve bu şekilde izleyici karşısına çıkıyor. Kötülük ve sinsilikten taviz vermeyen Yekta, konuşmaları ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Yekta Tilmen isimli karaktere Uğur Polat tarafından hayat verilirken hikayede önemli bir yer tutuyor. Adeta hobi olarak Adalet binasına gelerek savcılara musallat olan Yekta, öğretimini tamamlamadan avukat diploması almayı başarması ile de adından söz ettirmişti. Her zaman hem suçlu hem güçlü durumunda olan Yekta, sinsilik maskesi altında fark yaratmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra kötülüğün sevimli yüzü olarak dizide yorumlanan bu karakter kullanmış olduğu ifadeler ile de adından söz ettiriyor.