İçimizdeki Ateş Kadrosuna Yeni İsimler Katıldı

ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak olan İçimizdeki Ateş dizisi Fabrika Yapım imzalı olarak ekranlara getirilecek. Senaryosunu Veli Kaya ile Nimet Erdem'in yazmış olduğu dizinin yönetmen koltuğunda ise Murat Onbul oturacak. Söz konusu proje İçimizdeki Ateş’in hazırlıkları ve cast çalışmalarının devam ettiği biliniyor.

Dizinin Mayıs ayında sete çıkması bekleniyor ve çekimlerin Haziran ayına kadar tamamlanıp seyirci kitlesi ile buluşacağı tahmin ediliyor. Projenin başrolünde olan isimler ise İpek Filiz Yazıcı ile Atakan Hoşgören olarak açıklanmıştı. Dizinin kadrosu tam olarak henüz netleşmese de yeni isimlerin kadroya dahil olduğu biliniyor. Oyuncu kadrosuna son olarak Gizem Arıkan, Burak Sevinç ve Ceren Benderlioğlu’nun dahil olduğu öğrenilmişti.

Başarılı oyuncu Ceren Benderlioğlu son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli televizyon dizisi projesinde Ömür isimli karaktere hayat vermiş ve sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çekmişti. Dizi, toplamda 6 sezon boyunca yayın hayatına devam etmiş fakat daha sonra meydana gelen kriz sebebiyle hayranlarına veda etme durumunda kalmıştı. Başarılı oyuncu Ceren Benderlioğlu ise dizinin final yapmasın üzerinde yeni projelere baktı ve İçimizdeki Ateş projesinde karar verdi.

Gizem Arıkan ise Ceren Benderlioğlu gibi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer almıştı. Bundan daha önce Yaralı Kuşlar, Bir Deli Rüzgar, Aşkın 5 Hali, Aile Şirketi ve Organik Aşk gibi sinema projelerinde yer alan ünlü oyuncu ekranların sevilen yüzü haline gelmişti.

Burak Sevinç ise 2011 senesinde dizi setlerine katılıp oyunculuk mesleğini yapmaya başlamıştı. Ünlü isim TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve 13. yüzyılda yaşamış olan Hacı Bayram'ın tasavvufunu anlatan Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli dizisinde başrol oyuncusu olarak sevenleri ile buluşmuştu. Çok özel bir rol ile çok özel bir dizide rol alan oyuncu beklenen etkiyi yaratamamış ve dizi de reyting oranlarında istenen sonucu elde edememişti.