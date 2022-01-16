Yargı Ilgaz'ın O Sözü Gündem Oldu

Heyecan içerisinde izlenen ve sezonun en çok dikkat çeken dizileri arasında bulunan hukuk temalı proje Yargı Kanal D ekranlarında seyirci kitlesi karşısına çıkıyor. Başarılı dizi yargı son haftalarda sette yaşanan koronavirüs pozitif vakalar sebebiyle yılbaşı öncesinde 3 haftalık bir ara vermiş ve bu sebeple izleyici karşısına çıkamamıştı. 3 hafta boyunca ekranlarda yer almayan dizinin hayranları ise yeni bölümü heyecan içerisinde beklemiş ve ekranlara kilitlenmişti. Dizinin 14. bölümünün geçtiğimiz hafta yayınlandığı bilgisine ulaşıldı ve yaşanan gelişmeler büyük bir dikkat ile takip edildi.

Engin'in cesedinin başında tek başına ormanda ne olduğunu hatırlayamadığı bir şekilde kalan Ceylin 14. bölümde gözaltına alındı ve yaşanan gelişme karşısında seyirci kitlesi şoka uğradı. Ilgaz ise Ceylin'in kurtarmak için savaş başlattı ve katil olan kişinin Ceylin olduğuna asla inanmadı. Katilin Ceylin olduğunu ilk etapta işaret eden deliller ise Ilgaz'ı inandırmaya yetmedi. Onun katil olduğuna inanmayan tek kişi Ilgaz olarak dizide yer alırken yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu.

Git gide birbirlerine daha çok bağlanan Ilgaz ve Ceylin'in aşk yaşaması hikaye yazıyor ve seyirci kitlesi ikilinin uyumlarına bayılıyor. Projede Ceylin karakteri her ne kadar zor günler yaşasa da Ilgaz onun yanında yer alarak çiftin ilişkisi derin bir bağlılık içerisinde devam ediyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu tarafından hayat verilen karakterler dizide başrollerde yer alırken birbirlerini çok yakıştırılıyor. Seyirci kitlesi ise ikilinin uyumunu çok beğeniyor ve sergilenen performansları da çok beğeniliyor.

Dizinin bu akşam yayınlanacak olan 15. yeni bölümünde ise Ilgaz, Ceylin'i savunabilmek için savcılığı bırakıp avukat olacak ve seyirci kitlesinin kalbini çalacak. Ilgaz’ın yapacağı bu hareket büyük bir fedakarlık olarak düşünülürken dizi hayranları da bu gelişme karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyecek.