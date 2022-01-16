Bergüzar Korel Çocuklarının Fotoğrafını Paylaştı, Sosyal Medya Yıkıldı!

Güzel oyuncu Bergüzar Korel, Kasım ayında 3. kez anne olmuş ve çocuklarına gözlerden uzak bir şekilde büyütmeye başlamıştı. Ünlü oyuncu son olarak sosyal medya hesabı üzerinden çocuklarının fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu ve yapılan paylaşım sosyal medya kullanıcılarına dikkatini çekti. Hayranlarını heyecanlandıran başarılı oyuncu Bergüzar Korel çocuklarının fotoğrafını Instagram hesabından paylaşması ile dikkatleri üzerinde topladı.

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in Han isimli oğlu 2020 senesini dünyaya gelmişti. Bunun yanı sıra oyuncu, geçtiğimiz sene Kasım'da da Leyla ismini verdiği kızını dünyaya getirmiş ve bu haber ile sevenlerini mutlu etmişti. Sosyal medya hesabından art arda hikaye olarak çocuklarının fotoğrafını paylaşan ünlü isim, doğal haliyle kamera karşısına geçti. Makyajsız bir şekilde güzelliği ile beğeni toplayan başarılı oyuncu paylaşımları ile adından söz ettirdi.

Binbir Gece isimli televizyon dizisi projesinde kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile evlenen yetenekli oyuncu Bergüzar Korel, ilk çocuğunu 2010 senesinde kucağına almış ve oğluna Ali ismini vermişti. 2010 yılında ilk kez annelik duygusunu tadan ünlü oyuncu 2020 yılında ise ikinci çocuğu Han’ı kucağına aldı ve geçtiğimiz sene Kasım ayında da 3. çocuğu olan Leyla ile bebek sevinci yaşayarak sevenlerini mutlu etti.

Oyuncu daha önce de sosyal medya hesabı üzerinden lohusalık hallerini yayınlamış ve takipçilerinden güzel yorumlar almıştı. Yorganına sarıldığı anları takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, hayranlarını mest etmişti. Başarılı oyuncu sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündemde yer alırken yapmış olduğu her paylaşımı da neredeyse gündem olmaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabında 2.1 milyonun üzerinde takipçisi bulunan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, yapmış olduğu sosyal medya paylaşımları ile çok sayıda beğeni ve yorum alıyor. Ünlü oyuncunun çocukları ile yapmış olduğu paylaşımları ise magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı ve yetenekli ismin sevenleri heyecanlandı.