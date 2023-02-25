Yargı Ilgaz Kardeşinin Kaçırılması ile Büyük Bir Sınav Veriyor

Pazar akşamlarında Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yargı isimli televizyon dizisinin yeni bölümü merak içerisinde bekleniyordu. 26 Şubat akşamında 54. yeni bölümü ile ekranlarda yer alacak olan dizi projesi hayranlarını çok sevindirdi. Bu hafta dizinin yeni bölümünün olmayacağı yönünde iddialarda bulunuyordu. İzleyici kitlesi ise bu hafta dizinin yayınlanmayacağı yönünde ortaya çıkan söylentilere eleştiride bulunmuştu. Diğer taraftan Kanal D tarafından yayınlanan fragman ile bu problemin çözüldüğü öğrenildi ve yeni bölümünün yayınlanacağının duyurusu gerçekleşti.

Ilgaz karakteri söz konusu dizi projesinin son döneminde Ceylin'in düştüğü durumun bir benzerini yaşadı ve zor bir süreçten geçti. Almış olduğu kararlar ile herkesi derinden sarsacak gibi görünen Ilgaz karakteri projenin yeni bölümünde sürpriz davranışlarda da bulunabilir. Başarılı senarist Sema Ergenekon'un her yeni bölümde çok önemli olaylar yaşatması ile Yargı dizisinde heyecan hiç durmuyor. Ilgaz karakteri bu defa dizide büyük bir sınav verecek ve kardeşi Defne'yi bulmak için her yolu deneyecek. Bu isteği karşısında bir türlü istediği sonuca ulaşamayan Ilgaz karakteri suçluyu bırakıp kendi kardeşini kurtarmak isteyecek ve bu durumla karşı karşıya gelecek.

Söz konusu dizi projesinin 54. yeni bölümünün ne kadar heyecanlı olacağı yayınlanan fragmanda ortaya çıktı. Ilgaz karakterinin kardeşi Defne'yi kurtarmak adına prensiplerinden ödün verip vermeyeceği merak edildi. Aynı zamanda bu durum seyirci grubunun hikayeye olan inancını da sorgulayacak ve Ilgaz'ın kardeşi Defne'yi bulup bulamayacağı görülecek.

Bir grup izleyici Ilgaz karakterinin hem Defne’yi bulmasını hem de adaleti sağlamasını istiyor. Bir Cumhuriyet Savcısı’nın hata yapmasını istemeyen seyirci grubu bu durumun kendileri için büyük bir hayal kırıklığı olacağını ifade ediyor. Seyirci grubu Yargı dizisinin 54. yeni bölümünde zorlu bir sınav veriyor ve derinden etkileniyor. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu ikilisi rollerinde ne kadar başarılı olduklarını son bölümde yeniden ortaya koymuştu ve daha sonra karakterlerin seçimleri ve yapacakları araştırılmıştı.

Dizinin 54. fragmanının yayınlanması sonrasında seyirci grubu merak doldu ve Ilgaz'ın kardeşi Defne'yi kurtarıp kurtaramayacağı merak edildi. Dizinin son bölümünde Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu tarafından hayat verilen karakterlerin ne kadar güçlü bir oyunculuk performansı sergiledikleri düşünülüyor.

Yargı dizisi ile aynı akşam da ekranlarda yer alacak olan Ego isimli projenin de elde edeceği reyting sonuçları merak ediliyor ve hangi dizinin akşamın galibi olacağı tartışılıyor. EGO isimli dizi projesi ilk bölümü ile ekranlarda fırtınalar estirmiş ve başarılı bir proje haline gelmişti. Yargı dizisi sadece Teşkilat ile yarışıyor ve her iki proje de oldukça yüksek izlenme oranları elde ediyordu. Ancak Ego isimli dizi projesinin yayın hayatına başlamasıyla beraber reyting oranlarında işlerin değişeceği tahmin edildi. 1. bölümüyle reytingleri alt üst eden söz konusu dizi projesinin Yargı ya da Teşkilat dizilerini geçip geçemeyeceği hakkında tartışmalar yapılıyor.