Niğde'de 5.3 Büyüklüğünde Deprem Oldu! Çevre İllerde Hissedildi

Niğde'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından elde edilen verilere göre 5.3 büyüklüğünde deprem olduğu bilgisine ulaşıldı. Meydana gelen depremin Adana, Mersin, Konya ve Aksaray gibi çevre illerde de hissedildiği ifade edildi. Ekipler depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açıp açmadığının tespiti için çalışmalar başlattı ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi ve ilçe ile birlikte kent merkezi ile Konya ve Adana'da da sarsıntının hissedildiği öğrenildi. Kısa süreli bir paniğe neden olan deprem sonrasında ekipler bölgede incelemeye başlattı. Saat 13.27'de yaşanan deprem Niğde'nin Bor ilçesi merkezli olarak oluştu. AFAD dikkatleri üzerine çekerek merak edilen sorulara yanıt verdi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer deprem sonrasında sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşım yaparak merak edilenleri yanıtladı. 5,3 büyüklüğünde yaşanan deprem sonrasında an itibariyle olumsuz bir durumun bulunmadığı yönünde ifadeler kullanıldı. Saat 13.27'de Niğde ilinin Bor ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem ardından saha tarama çalışmalarının da devam etmekte olduğu ifade edildi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de Niğde'de şu ana kadar ulaşmış bir olumsuzluğun bulamadığını belirtti. Depremzede olan çocuklar ile bir arada olduklarını ifade eden Emrah Özdemir, o çocukların psikolojilerini dağıtmak isterken depreme yakalandıklarını açıkladı. Şu an bir olumsuzluğun bulunmadığını ifade eden Niğde Belediye Başkanı 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde Niğde'de az ve orta hasar alan binaların bulunduğunu ifade etti. Bu binalar her ne kadar mühürlense de vatandaşlardan bu binalardan uzak durmalarını tavsiye ettiklerini de açıkladı.

AFAD Genel Merkezi’nde bir açıklama da bulunan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar bu felaketi bağımsız bir deprem olarak değerlendirdiklerini ifade etti. 2020 yılında yaşanan Obruk beldesindeki deprem ile aynı bölgeye düştüğü belirtildi ve Tatar merak edilenleri yanıtladı. Şu ana kadar Kahramanmaraş merkez iki büyük deprem ardından toplam 9.470 artçı sarsıntının kaydedildiğini ifade etti. Dün meydana gelen 4.7'lik depremin ve bugünkü Niğde Bor depreminin bir gerçeği hatırlattı belirtildi. Yaşanan durumun yıkıma sebep olabileceği ifade edilirken hasarlı binalardan uzak durmanın da büyük önem taşıdığı ve hasarlı binalardan eşya alınmaması gerektiği ifade edildi.

Meydana gelen depremin Tuz Gölü fayı üzerinde olmadığını belirten Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren ise bugün yaşanan depremin dünkü 4.3 büyüklüğünde oluşan deprem ile aynı fayda olduğunu belirtti.

Niğde Valiliği de 5.3 büyüklüğünde Bor merkezli olarak gerçekleşen depremde yapılan ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını açıklamıştı. Yapılan açıklamada meydana gelen deprem sonrasında ekiplerin alan tarama faaliyetlerini sürdürdüğü belirlenmişti. Herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı da açıklanmış ve tüm vatandaşlara geçmiş olsun mesajı iletilmişti.