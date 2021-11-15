Yargı Fragmanı Ses Getirdi

Yeni sezonun en çok izlenen yapımları arasında bulunan Yargı isimli hukuk temalı dizi rakiplerini eleyerek öne geçmeyi başarmıştı. Oyuncu kadrosu ve konusu ile adından söz ettiren proje, Kanal D'nin iddialı bir projesi olarak ekranlarda yer almaya devam ediyor. Dizinin duyurusunun yapılması sonrasında iki başrol oyuncusunun isminin açıklanması gerçekleşmiş ve seyirci kitlesi de bu haber karşısında memnun olmuştu.

Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz ismindeki başarılı oyuncu daha önceden Aşk 101 dizisinde rol almış ve ekran uyumları ile beğeni toplamıştı. Yapımcılarının gözdesi haline gelen iki başarılı isim daha sonra hukuk temalı olarak izleyici karşısına çıkan Yargı dizisinde tekrardan bir araya geldi ve partner oldu.

Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun yanı sıra Aşk 101’de öğrencileri Elif'in de kadroya dahil olması güzel bir haber olarak yorumlanmıştı. Genç isim Ece Yüksel, bugüne kadar farklı projelerde bulunmuş ve bazı ödüller almıştı. Kariyeri ile bazen çevrelerin dikkatini çeken ünlü oyuncu Aşk 101 dizisinde ise Piyanist Elif rolüne hayat vermiş ve yıldızını parlatmayı başarmıştı.

Bu kez ise hukuk temalı olan Yargı dizisinde rol alan genç oyuncu Ece Yüksel, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu ile tekrardan bir araya geldi. Ceylin'in ölen kız kardeşi İnci rolüne hayat veren Yüksel, her ne kadar ölmüş olsa da bölüm aralarında yayınlanan flashback sahneleri ile diziye dahil oluyor ve adından söz ettiriyor.

Dizi hayranları söz konusu 3 başarılı ismin yeniden bir araya gelmesini ise memnuniyet ile karşılıyor ve bu kararın ne kadar doğru olduğunu düşünüyor. Peki Ece Yüksel kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kadir Has Üniversitesi'nden oyunculuk eğitimi alarak kendisini geliştirmeyi ihmal etmeyen genç oyuncu Ece Yüksel, 1997 doğumludur. ünlü oyuncu Altın Koza'nın yanı sıra iki farklı ödül de kazanmıştır.