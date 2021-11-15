Kırgın Çiçekler'den Elkızı Dizisine Transfer!

2015 ile 2018 seneleri arasında olmak üzere toplamda 3 sezon boyunca ekranlarda kalan Kırgın Çiçekler isimli televizyon dizisi projesi ATV ekranlarında yayınlanıyordu. Başarılı bir şekilde yayın hayatına devam eden ve seyirci kitlesinden beğeni toplayan Kırgın Çiçekler dizisi oyuncu kadrosu ile de adından söz ettirmişti. Çoğu oyuncu Kırgın Çiçekler isimli yapımda bulunarak ilk kez ekranlarda yer almış ve ardından sektörün aranan isimleri haline gelmişti.

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kırgın Çiçekler dizisinde Elkızı dizisine dahil olan bir oyuncunun bulunduğu bilgisine ulaşıldı ve detaylar merak edildi. Başrolünde Sevda Erginci ile İsmail Ege Şaşmaz'ın bulunduğu diziye taze bir kan geldiği şeklinde yorumlar yapıldı.

Ünlü oyuncu Gökçe Akyıldız ATV ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde Songül karakterine hayat vermiş ve sergilediği oyunculuk performansı ile büyük beğeni toplamıştı. Ünlü ismin artık Elkızı dizisinin kadrosunda olduğu öğrenildi ve duyurusu yapılan bu haber ilgi çekti.

Başarılı oyuncu Gökçe Akyıldız uzun süredir ekranlarda bulunmuyor ve merak ediliyordu. Kırgın Çiçekler isimli yapımında üç sezon boyunca rol alan ünlü isim bir süre oyunculuğu ara vermiş ve daha sonra ailesinin yanı olan Sinop'a dönüş yapmıştı. Ünlü isim şimdilerde ise Elkızı dizisinde rol almak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Akyıldız, dizinin oyuncu kadrosuna katılması ile ilgili olarak bazı açıklamalarda bulundu ve merak edilenleri yanıtladı. Çok güzel bir işe dahil olduğunu ifade eden başarılı oyuncu Gökçe Akyıldız, kendi isminin güçlü bir kadın hikâyesinde yer alacak olmasından dolayı çok memnun olduğunu dile getirdi. Elkızı dizisinin yayınlanan bölümleri ile seyirci kitlesini derinden etkilediğini ifade eden ünlü oyuncu, dizinin yeni bölümleri ile başarısına daha da artıracağını düşündüğünü aktardı. Elkızı dizisi Pazar akşamlarında izleyici karşısına çıkıyor ve dizi çekimleri Muğla'da yapılıyor.