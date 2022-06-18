Yargı Dizisinin Sevilen Oyuncusu Mehmet Yılmaz Ak'tan Şaşırtan Açıklama

Dizi, yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük bir izleyici kitlesine sahip olmuş. Bu başarısı, dizinin sürükleyici konusuna bağlı olduğu kadar oyuncuların sergilediği performansa da bağlıdır. Yargı dizisinde her bölüm insanların konuştuğu oyunculuklar sergilenmiştir. Dizide Pars Savcı karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak’ da bu başarılı oyunculardan biridir. Mehmet Yılmaz Ak' ın üstlendiği rol izleyicilerin çok ilgisini çekmişti.

Oyuncu da oynadığı Pars Savcı rolü hakkında şaşırtan açıklamalarda bulunmuştur. Pars karakterini canlandıran enerjiyi babasından aldığını belirtmiştir. Bu rolü ilk okuduğunda farklı hissettiğini, babasının konuşma tarzına benzettiğini açıklamıştır. Babasının da Pars'a benzer şekilde cümleleri olduğunu konudan konuya geçerken de benzer halleri olduğunu söyledi. Babasının çok dürüst bir insan olduğunu anlatan oyuncu, babasının bu özelliği yüzünden sevilmediğini de ekledi. Pars karakterine benzer şekilde çok fazla hassasiyeti olduğunu söylemiştir. Mehmet Yılmaz Ak, kendisine büyük bir ilgi kazandıran Pars Savcı rolünü, eski bir polis olan babasını örnek alarak canlandırdığını sevenleriyle paylaştı.

Mehmet Yılmaz Ak Kimdir?

Son dönemlerde büyük bir ilgiyle takip edilen Yargı dizisi pek çok başarılı oyuncuyu da bünyesinde barındırmaktadır. Bu önemli oyunculardan biri olan Mehmet Yılmaz Ak, 8 Şubat 1986 yılı Diyarbakır doğumludur. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Ardından ise tiyatrolarda yer almaya başladı. Yazdığı Beşinci Basamak isimli tiyatro oyunu da Mehmet Yılmaz Ak'a misyon ödülünü kazandırmıştır.

Tiyatroda yakaladığı başarının ardından ise televizyon dizilerinde de başarısını devam ettirdi. Mehmet Yılmaz Ak, ilk televizyon dizisi olan 2013'te yayınlanan Ben de Özledim dizisinden sonra sinema dünyasına geçiş yapmıştır. 2015 yılında Kırık Kalpler Bankası filminde Serkan rolünü canlandırmıştır. Ak'a asıl başarıyı getiren karakter ise 2016'da İçerde dizisinde üstlendiği Yaşar'dır. Oyunculuğunu bu karakter ile herkese kanıtlamış ve büyük bir hayran kitlesi oluşmuştur. İçerde dizisinin ardından ise televizyon dizilerinde ağırlıkla yer almaya devam etmiştir. Çukur, Halka, Ya İstiklal Ya Ölüm, Ramo, Fatma bu dizilerdendir. Son olarak da oyuncu, Yargı dizisinde oyunculuğuna devam etmektedir.

Yargı Dizisi

Yargı dizisi, ilk bölümü 19 Eylül 2021'de yayınlanmaya başlayan, Ay Yapım imzalı, Ali Bilgin tarafından yönetilen aksiyon, dram, polisiye ve hukuk türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizi tamamen özgün bir senaryoya dayanmaktadır. Dizinin senaryosunu da Selma Ergenekon kaleme alıyor. Dizinin başrol oyuncuları arasında Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat ve Mehmet Yılmaz Ak gibi isimler yer almaktadır.

Dizi, hayatı boyunca dürüstlüğü temel alarak hareket eden Ilgaz Savcı ve kuralları kendi hedefleri uğrunda yok sayabilen Ceylin Avukatın kesişen yollarını anlatır. Birlikte bir cinayet vakasını araştıran ikili, araştırma yollarında ayrışma yaşamaktadır. Ancak ele aldıkları bu vaka aslında Ilgaz Savcı ve Ceylin Avukatın bütün hayatını değiştirecektir. Ilgaz, kardeşinin yargılanmak üzere olduğu bir davada sadece Ceylin'in güvenilir bir avukatlık yapacağına inanarak ona başvurur.

Ceylin bu isteği kabul eder ve birlikte Ilgaz'ın kardeşini kurtarmak adına çalışmaya başlarlar. Ancak Ilgaz Savcı'nın kardeşinin öldürdüğü iddia edilen kişi Ilgaz ve Ceylin'in hayatını kökten değiştirecektir. Dizi, hem ele aldığı konu hem de etkileyici oyunculuklarıyla yayınlandığı her bölüm büyük bir kitle tarafından konuşulmuştur. 29 Mayıs pazar günü yayınlanan 34. bölümü ile birlikte sezon finali veren dizinin yeni sezonu merakla bekleniyor.