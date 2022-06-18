Cumhurbaşkanı İmzaladı: Emekliye 30.000 TL Ödenecek

Emekli maaş hesabı üzerinden 30000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli krediye, Cumhurbaşkanı desteğiyle Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank vermektedir. Devlet destekli olarak sadece emekli olan vatandaşlara ödenecek olan bu kredileri alabilmeniz için maaşınızın Ziraat Bankası Halkbank veya Vakıfbank üzerinden alınması gerekiyor. Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank üzerinden kredi alacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak alacakları bu kredilerde 3 ay ertelemeli olarak işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından özellikle emekli olan vatandaşların sıkıntılı olduğu şu günlerde kamu bankalarına uyarıda bulundu ve kamu bankalarının emekli olan vatandaşlara kredi vermesi gerektiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın yapmış olduğu duyuru sonrasında kendi bankasında hesabı olan ve maaş müşterisi olan emeklilerin daha önce kredi kullanmış olmaları durumunda olsa bile, Cumhurbaşkanı desteğiyle verilecek olan kredi kampanyasına katılmaları için emekli olması gerekiyor.

Emekli maaş hesabı üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlem yapabilecek, onaylanan tutar kadar kredinin hemen anında kendi hesabınızı yaptırabileceksiniz. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda kredi başvurusunda bulunabilmektedirler.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden devlet destekli olarak verilecek bu kredileri başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların 75 yaşına kadar emekli olması ve emekli maaşlarını kamu bankaları üzerinden alması gerekiyor. Sizlerde bu kampanyalara katılmak istiyorsanız başvurularınızı gerçekleştirebilir, hızlı bir şekilde işlem yaparak destek kredisinden başvuru yaparak alabilirsiniz. 30000 TL'ye kadar kullanabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyasında kredi şartlarına uygun olan vatandaşların 3 ay ertelemeli olarak ve toplamda 36 ay vadeli olarak bu kredileri kendi hesaplarına yatırabileceği haberi geldi.

En yakın banka şubeleri üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu nakit kredi kampanyalarına katılmak isteyen vatandaşların banka hesapları olması durumunda internet bankacılığını kullanarak da işlem yapabileceği yeni bir duyuru yapıldı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız, emekli maaş müşterisi olmanız durumunda, sizlerde başvurunuzu bankanın internet bankacılığı üzerinden yapabilir, onaylanan tutarı aynı gün içinde kendi hesabınıza yatırabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden internet bankacılığı üzerinden kredi kampanyasına başvuru yapacak olan kişilerin haftasonu olsa bile kredi onayı alabilecekleri kampanyalar devam ediyor. Kredi başvurusunu internet bankacılığı üzerinden yapacak olan vatandaşlar, gelir belgesiz olarak kredi kullanacakları gibi, ayrıca düşük faizli ve masrafsız kredi seçeneklerinden de faydalanmaktadırlar.

Emekli maaşlarını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan vatandaşların kredi alabilmeleri için ayrıca, borç kapatma kredileri, imkanları da sağlanmaktadır. Diğer bankadaki borçları olan ve bu yüzden kredi onayı alamayan kişiler nakit ihtiyaçları olması durumunda maaş, taşıma işlemleri sonrasında kamu bankaları üzerinden borç transferi kredisi alabilir ve güncel olan tüm banka borçlarını tek bir bankada toplayabilir. 50000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde 36 ay vadeli olarak işlem yapılırken, 50000 TL ile 100000 TL arasındaki ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredilerinde 24 ay vadeli işlem yapılır ve 100000 TL üzerinde kredi kullanırsanız da sadece oniki ay vadeli kredi almış olursunuz.