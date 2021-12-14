Yargı Dizisinin Afişindeki Ayrıntı Gözlerden Kaçmadı

Bu sezonda yayın hayatına başlayarak televizyon ekranlarında fırtınalar estiren ve yüksek izlenme oranları elde eden Yargı isimli televizyon dizisi projesi oldukça başarılı bir şekilde ekranlarda yer almaya devam ediyor. Hikayenin benzerliği ve dizideki oyuncu kadrosunun başarılı performansı ile Kanal D dizisi zirvede yer alıyor. Tüm izleyicilerde bir türlü birinciliği elde edemeyen dizi Yargı sosyal medyada ise adından söz ettirmekte.

Yayın hayatına henüz başlamadan önce afişi ile herkesi şaşırtan Yargı dizisi bugüne kadar karşılaşılan proje afişlerinden daha farklı bir şekildeydi. Yaratıcılığı ile dizi dünyasında adından söz ettiren dizinin afişindeki inanılmaz bir ayrıntı ise bir izleyicinin dikkatini çekti. Bu ayrıntı izleyici kitlesinin aydınlanmasını da sağlarken Ekşi Sözlük'te konuşulan bu durum dikkat çekici olarak değerlendirildi.

Yapılan yorumda Ilgaz ile Ceylin'in afiş üzerinde 3 defa iç içe geçmiş şekilde görüntülendiği belirtildi. Bu 3 figürden en gölgede kalanı ve en geride olanının aralarındaki hukuki savaşı temsil ettiği aktarıldı. İlk fotoğrafta ise Ceylin ile Ilgaz'ın birbirlerine bakmadıkları ancak aynı hedefe kilitlenmiş gibi durdukları söylenildi. Bunun yanı sıra ikisinin ellerinde bağlı olan sarı kordonun da Ceylin ile Ilgaz'ın arasındaki ilişkiyi temsil ettiği şeklinde yorumlar yapıldı.

Afişte ikinci sırada gelen görselde de Ceylin ile Ilgaz'ın birbirlerini sırtlarına dönmüş bir şekilde durdukları ve bu durumun da görüş ayrılıklarını temsil ettiği açıklandı. Diğer taraftan ikilinin bu duruşunun birbirlerine duydukları güveni de temsil ettiği belirtildi. İlişkinin dizi başladığı sırada yalnızca hukuki boyutu olduğu fakat daha sonra bir aşk doğduğu da yazıldı. Ekşi Sözlük'te Yargı dizisi hakkında yapılan bu yorum sonrasında çok sayıda izleyici kitlesi sembollere daha fazla dikkat etmeye başladı ve söz konusu yorumun haklılığını dile getirdi.