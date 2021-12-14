Teşkilat Sosyal Medyada Yargı’nın Önüne Geçti

Televizyon dizileri dünyasında Pazar rekabetinde büyük bir savaş yaşanıyor. Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yargı ile TRT 1 dizisi olan Teşkilat kıyasıya yarışıyor. Reyting savaşı sosyal medyaya da yansıyor. İzleyici kitlesinin hangi dizi hakkında daha fazla paylaşımda bulunduğu ise dikkat çeken bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Reyting oranlarına bakıldığı zaman hukuk temalı dizi Yargı’nın Teşkilat’a yaklaştığı görüldü fakat sosyal medyada ise Teşkilat’ın rakibine büyük bir fark atarak yayın hayatına devam ettiği gözler önüne serildi.

İzleyici karşısına çıkan ve televizyon ekranlarında yer alan yeni bölümlerin sosyal medya paylaşımları düzenli olarak ölçerek yayınlayan AdbaTv ise 12 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan diziler arasındaki paylaşırım sonucunu izleyici kitlesine bildirdi. Söz konusu rapor, Adba TV tarafından hazırlandı ve TRT 1 ekranlarında seyirci kitlesi karşına çıkan Teşkilat’ın Pazar gününün galibi olduğu belirtildi.

Başarılı oyuncu Çağlar Ertuğrul'un sergilemiş olduğu performans ile izleyici kitlesinin büyük beğenisini kazanan dizi Teşkilat, reyting oranlarına da 1. oldu fakat dizinin en yakın rakibi olan Yargı da yükselişe geçti ve yüksek izlenme oranı aldı. Diğer taraftan sosyal medyada en yakın rakibi olan Yargı’ya büyük fark atan Teşkilat 159000 paylaşım ile birincilik koltuğuna oturdu.

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in yer aldığı Yargı isimli dizi her hafta ekranlara taşıdığı yeni bölümleri ile izleyici kitlesinin nefesini kesiyor. Reyting oranlarına bakıldığı zaman bu hafta puanlarını yükseltmeye başlayan hukuk temalı dizi Yargı ise sosyal medyada 97200 paylaşımı aldı ve bu sonuç da Yargı dizisini ikinci sırada gösterdi.

Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Elbet Bir Gün ise dün akşam ekranlara getirilen final bölümü ile hayranlarına veda etti ve son bölümünü yayınladı. Güçlü rakipleri olan Teşkilat ile Yargı karşısında Elbet Bir Gün dizisi daha fazla direnemedi ve final yolunu seçti.