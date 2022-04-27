Yargı Dizisinden Kötü Haber Var

Pazar akşamlarında Kanal D ekranlarında yayınlanarak izleyici karşısına çıkan ve milyonlarca seyirciyi ekrana kilitleyen Yargı dizisi reyting birincisi olarak yayın hayatına devam ediyordu. Her yeni bölümüyle seyirci grubuna heyecan dolu anlar yaşatan dizinin son haftalarında işler iyice karışmıştı. Seyirci kitlesi Yargı dizisinin yeni bölümünü izlemek için nefeslerini tutmuş bir şekilde pazar akşamını beklemeye başladı. Fakat dizi hakkında edinilen son bilgilere göre Yargı dizisinden kötü bir haberin geldiği bilgisine ulaşıldı.

Kanal D ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşmaya devam eden Yargı dizisi son olarak 30. bölümü ile ekranlarda yer almıştı. Seyirci kitlesi nefesini tutmuş bir şekilde ekrana kilitlenmiş ve yaşanacak olan gelişmeleri takip etmişti. Fakat projenin 31. yeni bölümünü bekleyenlere kötü haber geldi ve dizinin Pazar akşamında yayınlanmayacağı açıklandı. Bu durumun sebebinin ise Bayram tatili olduğu öğrenildi ve seyirci grubu bu haberi üzüntüyle karşıladı.

Yayın hayatına başladığı ilk zamanlarda Teşkilat dizisi ile rekabet halinde olan Yargı, artık birincilik koltuğunu garantilemiş bir şekilde seyirci karşısına çıkıyor. Son haftalarda birincilik koltuğunu Teşkilat dizisine kaptırmayan proje rakibini geçmeyi başarmıştı.

Teşkilat dizisi açısından ise Yargı dizisinin sezon finaline diğerlerinden biraz daha erken gitmesi iyi olabilir. Bazı diziler sezon finali tarihini Haziran ayının ikinci haftasına uzatmıştı. Fakat Yargı dizisi ise bu tarihi mayıs olarak açıklamıştı. Dizi ekibinin Yargı isimli proje için yoğun bir tempoda çalıştığı biliniyordu. Bu sebeple sevilen dizinin sezon finali tarihi de erkene çekilmişti.

Yargı dizisinin sezon finali tarihini erkene çekmesi Teşkilat dizisinin işine yarayabilir ve Teşkilat dizisi bu sayede izlenme oranlarında yükseliş yaşayabilir. Yargı dizisinin son bölümünde ise Zafer cinayetinin seyri değişmiş ve üçüncü bir şahsın varlığına dair şüpheler artmıştı.