Son dakika: PTT Tarafından Borç Ödeyecek Olanları İlgilendiren Uygulama

PTT Tarafından Borç Ödeyecek Olanları İlgilendiren Uygulama. PTT yaptığı açıklama ile borç ödeyecek olanları sevindirdi. Son dakika haberi olarak ortaya çıkan uygulamada borcu olanlar rahat bir nefes alacak. Peki, uygulamaya nasıl başvuru yapılacak? İşte uygulamanın detayları…

PTT tarafından yapılan duyuruda borç ödeyecekleri rahat nefes alacak uygulama hakkında bilgiler paylaşıldı. PTT üzerinden emekli maaşı alan kişiler son uygulama ile kredi kampanyasından 80 bin TL tutarında ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Bunun yanı sıra başka bankalara borcu olan vatandaşların bu borçlarını kapatabilmeleri için yüksek limitli kredi imkânı tanınıyor.

Emekliler için düşünülmüş olan bu kampanyada PTT yaptığı bu çalışmayı Aktif Bank ile beraber yürütüyor. Yapılan anlaşma gereği kredi kampanyasına sadece emekli olan vatandaşlar için geçerli olacak. 50 bin TL tutarlı, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisinden faydalanacak olan emekli vatandaşlar için ayrıca 24 ay vadeli ödeme tablosu da oluşturabilecek. 50 bin TL ve üzerindeki ihtiyaç kredisine katılım sağlamak için başvuru yapan emekliler, ayrıca kurum üzerinden emekli maaşı alma şartı ile kredi notu düşük olmasına rağmen yine de kredi onayı alınabilecek.

PTT Emekli Kredisi Başvurusu

Sürekli olarak emeklileri göz önündü bulunduran PTT, emekliler için yine güncel kredi kampanyası uygulamaya koyuyor. Bu kampanaya da Aktif Bank ile işbirliği yaparak, kendi bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlara hem PTT şubelerinden, hem de uzaktan yapılacak başvuru yöntemleri ile ihtiyaç kredisi imkânı veriyor. Kurum üzerinden emekli maaşı alan bireyler, en yakın PTT şubelerine uğrayarak kimliklerini ibraz etme yolu ile kampanyaya katılım sağlayabilirler. Başka bankalardan olan borçlarını tek bir noktada toplayarak ödeme kolaylığından faydalanabilirler.

PTT şubelerine gitme fırsatı bulamayan vatandaşlar ise, cep telefonları üzerinden mesaj atarak, başvurularını yapabilirler. Yapılan başvuru sonucu ne kadar kredi onayı alındığını kısa bir sürede öğrenebilirler.

SMS yöntemi kullanılarak başvuru yapılmak istenilirse, PTT yazıp boşluk bırakılarak TC Kimlik numarası yazılarak 3050 nolu numaraya gönderilir. Yaklaşık 10 dakika gibi bir sürede kredi sonucu öğrenilerek cep telefonuna kredi ile ilgili bilgiler gelir.