Yargı Dizisi Yeni Bölümde Ceylin ile Ilgaz Boşanıyor

Hukuk temalı televizyon dizisi projesi Yargı, Ay Yapım imzalı olarak Kanal D ekranlarında seyirci kitlesinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Söz konusu projenin yeni bölümünden tanıtım videosu dizi hayranları ile buluştu ve Ceylin ile Ilgaz'ın boşanacakları öğrenildi. Tanıtımda çiftin boşanmalarını resmiyete dökmelerine de tanıklık edildi ve bu sahne seyirci kitlesini derinden etkiledi.

Sezonun en çok konuşulan projeleri arasında yer alan hukuk temalı Yargı dizisinin yeni bölüm tanıtımı seyirci kitlesini gözyaşlarına boğacak ve çift bir süre önce aldıkları bu kararı resmiyete dökmek adına mahkemeye başvuracak. Seyirci kitlesini bu mahkeme sahnesinn derinden etkileneceği düşünülüyor. Çevrede bulunan herkes Ilgaz ile Ceylin çiftinin almış olduğu bu karar karşısında şaşkına dönecek ve boşanma durumunun etkisi devam edecek. Diğer taraftan dizinin yeni bölüm tanıtımında Metin'in Ceylin'in karşısına çıktığı anlar da dikkat çeken bir sahne olarak yorumlandı. Peki boşanma kararı alan ve bu kararı resmiyete dökecek olan Ceylin ve Ilgaz, Yargı dizisinin yeni bölümünde neler yaşayacak, Seyirci kitlesini Yargı dizisinin yeni bölümünde bekleyen olaylar nelerdir? boşanma kararı alan Ilgaz ve Ceylin çift, hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

Ilgaz Eren'e aslında Ceylin'e yüzük aldığını ve onu bir sürpriz yapmaya hazırlandığını söyleyecek ve bu durum da Ilgaz'ın çaresizliğini gözler önüne serecek. Yargı isimli televizyon dizisi projesinin yeni bölümü tanıtımının ardından seyirci kitlesinin de heyecanı yükseldi ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

Ali Bilgin’in rejisi ile buluştuğu ve Sema Ergenekon tarafından kaleme alınan Yargı dizisinin oyuncu kadrosunda ise Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu başrollerde performans sergiliyor. Her pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yeni bölümlerini seyirci kitlesi karşısına çıkartan Yargı dizisi merak ve heyecan içerisinde takip ediliyor.