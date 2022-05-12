Gaziantep'te Kuzenini Öldüren Doktorun İfadeleri Dikkat Çekti

Bekir Çelik isimli doktor Gaziantep'te kuzenini öldürmüş ve korkunç olayı ile gündemde yer almıştı. Doktor Bekir Çelik'in emniyette sunmuş olduğu ifadesi hakkında detaylar öğrenildi ve konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleşti. Çelik, emniyet ifadesinde söz konusu olay öncesinde 2 defa 112’yi arayıp polis ekibi talep ettiğini öne sürdü ve önemli bilgileri emniyet ekipleri ile paylaştı. Kuzenlerine borç para vermemesi sebebiyle aralarında husumet başladığını açıklayan Çelik, Gaziantep'te öldürdüğü kuzeninin kendisine satır ile saldırdığını da iddia etti.

İki gün önce Gaziantep'te meydana gelen dehşet verici olayda 34 yaşındaki Alaaddin Çelik ile Kadın Doğum Uzmanı Bekir Çelik tartışma yaşamıştı. Daha sonra Çelik, kuzenini ofisinin önünde silahla vurarak öldürmüş ve adından söz ettirmişti. Konu hakkında edinilen bilgilere göre olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olan Çelik’in emniyet ifadeleri ortaya çıktı. Kadın Doğum Uzmanı Bekir Çelik çıkarılmış olduğu mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Amcaoğulları ile aralarında meydana gelen husumet sebebiyle Kadın Doğum Uzmanı Bekir Çelik'in 20 gün önce Batıkent Polis Merkezi Amirliği'ne giderek ailesi ve kendisi hakkında koruyucu tedbir kararı çıkarttırdığı bilgisine ulaşıldı. Bunun yanı sıra Doktor Çelik'in kuzeni Alaaddin Çelik'i öldürmeden önce kendi ofisinin önünde onun kardeşleri tarafından darp edildiği de aktarıldı. Olay öncesinde ise Doktor Çelik'in iki kez 112 acil çağrı merkezini aradığını, ofisinin olduğu siteye polis ekibi gönderilmesini talep ettiğini ve risk altında olduğunu anlattığı söylenildi.

Doktor Çelik emniyette vermiş olduğu ifadede öldürdüğü kuzeni Alaaddin ile kardeşleri Mehmet ve Enes’e her zaman elinden gelen yardımı yaptığını anlattı ve onlara araba alırken 50.000 lira borç para verdiğini de açıkladı. Daha sonra kendisinden borç para talep etmeye devam ettiklerini ifade eden Çelik, onlarla bir daha görüşmediğini ve bu tavrı sebebiyle aralarında husumet başladığını açıkladı.