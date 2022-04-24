Yargı Dizisi Sezon Finali Tarihi Açıklandı! Erken Veda Edilecek

Bu sezona damga vuran ve pazar akşamlarının en sevilen dizisi olmayı başaran Yargı isimli dizi projesi erken bir tarihte sezon finali yapacak. Hukuk temalı dizilerin basini ceken proje bu hafta 30. bölümü ile ekranlarda yer alacak.

Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in başrolünde bulunduğu dizi Eylül ayından beri ekranlarda yer almaya devam ediyor. Dizinin senaristi Sema Ergenekon ise 30 haftadır büyük bir heyecanı seyirci kitlesine yaşatıyor. Her yeni hafta seyirci grubunu çok farklı soruların içine çekmeyi başaran başarılı senarist, Yargı dizisinde temponun düşmesine hiç izin vermiyor. Yargı dizisi bir sonraki haftanın bile tahmin edilmediği senaryosu ile özgün bir hikaye olarak seyirci karşısına çıkıyor. Bunun yanı sıra dizinin sezonun en iyi çıkış yapan dizisi olduğu yönünde yorumlar da yapılıyor. Dizi sezon sonuna doğru ilerlerken sezon finali tarihi de açıklandı ve konu hakkında detaylar merak edildi.

Yapımcılığı Ay Yapım tarafından üstlenilen Yargı dizisinin yönetmenliği ise Ali Bilgin tarafından gerçekleşiyor ve dizi hukuk projesi olarak ekranlarda yer almaya devam ediyor. Her hafta dizide tempo bir saniye bile düşmeden ilerliyor ve seyirci kitlesi soru işaretlerini çözmeye çalışıyor.

Bazı diziler Haziran ayının ikinci haftasında sezon finali yapacaklarını açıklarken Yargı dizisi ise bu tarihi Mayıs ayı olarak bildirdi. Oyuncu kadrosunun yoğun bir tempoda çalışması sebebiyle sezon finali tarihinin erkene çekildiği öğrenildi. Projenin bu akşam 30. bölümü ekranlarda yer alacak ve bu şekilde sezon finaline 4 bölüm kalmış olacak 34. yeni bölümü ile 22 Mayıs tarihinde sezon finali yapılacak olan dizi merak ve heyecan içerisinde takip ediliyor. Eylül sezonuna kadar uzun bir süre boyunca ekranda bulunmayacak olan Yargı dizisinin yeni sezonunda yaşanacak olan gelişmeler de araştırılıyor.