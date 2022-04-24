Bilim Kurulu Üyesi Şener Maske Kullanımının Önemine Dikkat Çekti!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske kullanımının önemine vurguda bulunan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Alper Şener, yapmış olduğu açıklamalar ile sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı. Maske kullanımının her ortamda kaldırılmasının problem oluşturabileceğini ifade eden Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Alper Şener, detaylı bilgileri vatandaş ile paylaştı.

Günlük vaka sayısının 5 bin ve ölüm sayılarının da 17’nin altına düşmesinin “salgın bitti” anlamına gelmeyeceğini açıklayan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Şener, merak edilenleri yanıtladı. Olgu sayılarının düşmesi ve yaz mevsiminin yaklaşması ile toplumda koronavirüs salgınına karşı bir rahatlama olduğunu ifade eden Şener, salgının başından bu yana 4 milyonluk aşılanmayan bir vatandaş grubunu bulunduğunu ifade etti. Diğer taraftan bu popülasyondan bağımsız olarak da 3. doz koronavirüs aşısı uygulaması gelmiş yüzde 70'lik kesimin 3. doz koronavirüs aşısını olmadığını açıkladı.

Her ne kadar koronavirüsü vaka sayısı azalma gösterse de hastanelerin servislerinde ve yoğun bakımda yatan hastaların çoğunun 3. doz koronavirüs aşısının eksik olduğu yönünde bilgiler de aktarıldı. Çok sayıda hastanın iki doz aşı olduktan sonra üçüncü dozu gereksiz gibi düşündüğünü ifade eden Şener, bu düşüncenin yanlış olduğunu belirtti ve enfeksiyon geçiren hasta grubunun eksik aşılı ya da hiç aşılanmamış grup olduğunu söyledi.

Aşılama perspektifinden hiç vazgeçilmemesi gerektiğini açıklayan Şener, aşılama hakkında mesajları doğru şekilde vermeleri gerektiğini belirtti. Hastalığın atlatılması durumunda bile mutlaka 90 gün sonrasında bir doz aşının yapılması gerektiği açıklandı. Bunun yanı sıra koronavirüs vaka sayılarının azalması ardından maskenin tamamen kaldırılacağı hakkında tartışmaların yaşandığına da vurguda bulunuldu. Koronavirüs sebebiyle maske uygulamasının kapalı alanda devam etmesi gerektiğine dikkat çeken Şener, aksi takdirde problemler yaşanabileceğini söyledi.