Yargı Dizisi Ne Zaman Sezon Finali Yapacak? O Tarih Açıklandı

Bu sezonun en başarılı işlerinden biri olarak ekranlarda yer alan Yargı dizisi Kanal D'nin bir projesi olarak yayın hayatına başlamıştı. Seyirci kitlesini her hafta yeni bölümleri ile ekrana kilitleyen proje son haftalarda en büyük rakibi olan Teşkilat isimli diziyi de yerinden etmiş ve birincilik koltuğuna yerleşmişti. Sevilen proje hakkında edinilen son bilgilere göre Yargı dizisinin sezon finali tarihinin belli olduğu öğrenildi ve konu hakkında detaylar araştırıldı.

Başrollerinde Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu gibi iki başarılı oyuncunun yer aldığı dizinin senaryosunun Sema Ergenekon tarafından kaleme alındığı biliniyordu ve dizi her karakteri ile ilgi çekiyordu. Oyuncuların sergilediği başarılı performanslar ve nefes kesen hikayesi ile Yargı dizisi ilgileri üzerine çekmişti.

Dizinin yeni bölümleri hakkında edinilen bilgilere göre dizi çekimlerinin önümüzdeki hafta sona ereceği açıklandı. Bu durum karşısında ise dizi ekibinin önümüzdeki hafta son defa sete çıkacağı öğrenildi ve 29 Mayıs tarihinde projenin final yapacağı açıklandı. Açıklanan bu tarih ise Yargı dizisi seyircilerini üzüntüye boğdu.

Yargı dizisinin oyuncu kadrosunda Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yanı sıra Hüseyin Avni Danyal, Cezmi Baskın, Uğur Polat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Mehmet Yılmaz Ak, Şükran Ovalı, Arda Anarat, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Nilgün Türksever, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Beren Nur Karadiş ve Özlem Çakar Yalçınkaya gibi birbirinden başarılı isimler de yer alıyor.

Hukuk temalı Yargı dizisi sayesinde oyunculuk kariyerinde büyük bir sıçrama yaparak büyük başarılara imza atan Pınar Deniz ise yaz mevsiminde tatil yapmayacak ve çalışmaya devam edecek. Sevilen oyuncunun Yargı isimli televizyon dizisi projesinin final yapması ardından Disney Plus için çekimlere başlayacağı öğrenildi ve oyuncunun sevenleri bu haber karşısında çok mutlu oldu.