Cem Davran İddialı Bir Dizi ile Anlaşma Yaptı

Televizyon ve tiyatro dünyasının tecrübeli isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu Cem Davran son olarak geçtiğimiz yaz ekranlarda yer alan Aşkın Tarifi dizisi ile seyirci karşısına çıkmıştı. Tecrübeli oyuncu bu defa çok iddialı bir dizi ile ekranlara dönmek için hazırlıklarını yapıyor. Bu kez ATV ekranlarında sevenleri ile buluşacak olan ünlü oyuncu Cem Davran güzel haber ile dikkatleri üzerine çekti.

Bugüne kadar Ruhsar, Kardeş Çocukları, Yarım Kalan Aşklar, Tatlı Betüş ve Şaşıfelek Çıkmazı gibi dizilerde yer alan tiyatro kökenli Cem Davran sergilediği oyunculuk performansı ile geniş bir hayran kitlesi elde etmişti. Son olarak ise geçen yaz Kanal D dizisi olan Aşkın Yarifi dizisiyle ekranlarda yer alan oyuncu bu dizi sonrasında tiyatro çalışmalarına ağırlık verme kararı almıştı. Aşkın tarifi dizisi ise reyting oranlarının düşük gelmesi sebebiyle 13. bölümde sona ererek ekranlardan kaldırılmıştı.

Yaklaşık olarak 1 sene sonra tekrardan dizi setlerine geri dönecek olan ünlü oyuncu Cem Davran ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Hakime Hanim dizisinde rol alacak.

Yeni dizi Hakime Hanım isimli projenin başrol oyuncusu ise Vahide Perçin ekranlarda boy gösterecek. Senaryosu Ayfer Tunç tarafından kaleme alınan ve Tims&B Productions imzalı olarak ekranlara gelecek olan dizinin oyuncu kadrosunu netleştirmeye başladı. Projede Vahide Perçin ve Cem Davran gibi iki ünlü ismin yanı sıra Feyza Sevil Güngör de performans sergileyecek. Bunun yanı sıra yeni dizi Hakime Hanım’ın yönetmenliği ise son olarak Hekimoğlu dizisinin yönetmeni olan Emre Aybek tarafından üstlenilecek.

Bu sıralarda televizyon ekranlarının en çok izlenen dizileri Mahkum ve Yargı gibi yeni dizi Hakime Hanım da hukuk temalı olarak izleyici karşısına çıkacak ve bu defa ekranlarda bir kadın hakimin hikayesi yayınlanacak.