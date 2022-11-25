Yargı Ceylin Cinayeti İhbar Edebilir! Serdar’ın Katili Kim, Serdar’ı Kim Öldürdü?

Her yeni bölümüyle daha heyecanlı sahnelere seyirci karşısına çıkarmaya devam eden Yargı isimli televizyon dizisi projesi Kanal D ekranlarında pazar akşamlarında seyirci grubu ile buluşuyor. Oldukça heyecanlı bölümleriyle adeta nefes kesen Yargı isimli dizi projesi sürükleyici bir dizi olarak ekranlarda yer alıyor. Dikkat çekici bir hikayeye sahip olan Yargı dizisinin senaryosu ise başarılı isim Sema Ergenekon tarafından kaleme alınıyor. Televizyon ekranlarında her hafta yepyeni gelişmeler ile gelmekte olan dizi projesi oyuncu kadrosunda yer alan ünlü isimler ile de dikkat çekiyor.

Yargı dizisinin fragmanı merak içerisinde bekleniyor ve cinayet ile ilgili yaşanacak olan gelişmeler tartışma konusu oluyor. Bu hafta 45. bölümüyle ekranlara gelecek olan Yargı isimli televizyon dizisi projesi Serdar'ı kimin öldürdüğünü ortaya çıkaracak. Herkes birbirine Serdar'ı kimin öldürdüğünü soracak ve dizi projesinde işler tekrardan karışacak. Ancak bu konu hakkında dikkat çeken bir diğer detay ise Merdan'ın oraya herkesi çağırıp yerini temizletmesi sonrasında cinayetin birlikte işlendiği düşüncesi olmuştu.

Serdar karakterinin dizide dövülerek mi öldüğü yoksa farklı bir durumun mu yaşandığı henüz belli değil ve gerçekler merak ediliyor. Olayların ne zaman çığırından çıktığı da tartışma konusu oldu ve seyirci grubu gerçekleri merak etti. Ancak Parla, Tuğçe, Çınar, Osman, Merve, Aylin, Merdan ve Gül'ün şüpheli halleri ve olayı saklamaya çalışmaları ile beraber o gün çok hoş durumların yaşanmadığı düşünülüyor.

Bu işin içinden seyirci grubu yine Yekta'nın çıkacağını düşünüyor ve bu durumdan şüpheleniyor. Serdar karakterinin biraz bu grup tarafından hırpalandığı düşünülse de onların Serdar'ı öldürmediği tahmin ediliyor. Yekta'nın Serdar'ı öldürüp suçu diğerlerini atmak için karakteri çöpe attığı da tahmin edilen Bir diğer konu oldu. Üstü başı pis ve kokar bir şekilde Yekta’nın eve gelmesinden şüphelenen Laçin de bu şekilde düşünüyor. Üstelik Yekta karakterinin elinde bir yara olması da Serdar karakterinin ölümünün cinayeti hakkında detay veriyor. Diğer taraftan kurşun yarası sebebiyle kıvrılan Osman dizide dikkat çeken bir karakter oldu.

Projenin 45. bölüm fragmanında Ceylin karakteri annesi, Parla, Osman ve Aylin'den neler olduğunu anlatmalarını istiyor. Bu sırada Ilgaz ile Eren ise işin içine farklı bir iş olduğunu düşünüyor. Merdan Gül’e işin sonunda yalnızca yargılamanın olmadığını belirtirken sevdiklerini de kaybedeceklerini söyledi.

Ceylin bu olayı ve yaşanılanları anlamaya çalışırken bir şeylerden şüphelenmeye başladı ve Ilgaz'dan başka bir şey saklamayacağını ifade etti. Ceylin Serdar'ın cinayeti ile ilgili kendi ailesinden şüpheleniyor ve bunu Ilgaz'a anlatmayı düşünüyor. Ceylin'in eniştesi, yeğeni, ablası ve annesinin olaya karışmış olma ihtimalini Ilgaz'a ihbar edeceği düşünülüyor.

Serdar cinayetini ne zaman çözüleceği ve gerçek katilin kim olduğu Yargı dizisinde ekranlara taşınacak. Fakat hangi Yekta’nın büyük bir mutluluk içerisinde kahkaha atması ve ellerini ovuşturması her şeyi planladığının ve bir tuzak kurduğunun göstergesi olarak yorumlanıyor.