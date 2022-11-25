O Tarihte Dolar 20’nin Üzerinde Olacak! Ünlü İsimden Şok Duyuru Geldi, Dolar İçin İnanılmaz Tahmin!

O Tarihte Dolar 20’nin Üzerinde Olacak! Yaptığı dolar tahminleri ile ön plana çıkan Selçuk Geçer geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklama ile haklılığını ortaya koydu.

Doların hızla artışını birçok uzman bunu önceden tahmin etmişti. Özellikle Amerika’nın ekonomisinin kötüye gitmesinden dolayı uzmanlar ilgili toplantılar sonrasında faiz artırımı kararının ortaya çıkacağını önceden yine tahmin etmiştir.

Piyasadan oldukça anlayan ve bilgili olan uzmanlar daha dolar düşük civarlardayken vatandaşlara dolar alması gerektiği bildiriminde bulundu. Ve tahmin ettikleri gibi oldu. Dolar bütün hızıyla artmaya devam ediyor ve daha da artacağa benziyor.

Elinizde bulunanlar

Piyasada her daim olan dalgalanmalar yatırımı olan vatandaşları oldukça tedirgin ediyor. İnsanlar çeşitli yatırım araçları ile paralarını değerlendirmek istiyor fakat bu bazen paniğe kapılmalarına yol açıyor. Birçok kişinin kullandığı yatırım aracı altındı ve mevcut paralarını altına yatırarak değerlendirmek istiyorlardı. Fakat belirttiğimiz gibi altında yaşanan düşüş ile insanlar bu konuda oldukça panik yaşadı. Bu konuda uzmanların söyleyeceklerine dikkat kesilmiş durumdalar.

Uzmanlar ise bu konuda henüz net bir şey söyleyemedikleri için yatırımcılara ellerindeki varlıkları koruması tavsiyesinde bulunuyorlar. Çünkü doların olası yükselmesi ihtimaline karşı oluşacak farktan kötü etkilenmemeniz tarafındalar.

Altın konusuna geldiğimizde elimizdeki altınları bozdurmak şu an için oldukça mantıklı gelse de beklentiler önümüzdeki yıllarda altın fiyatlarının artacağı yönündedir.

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