Yargı 31. Yeni Bölümde Dramatik Sahneler Olacak

Geçtiğimiz hafta Bayram sebebiyle ekranlarda yer almayan Kanal D dizisi Yargı yeni bölümü ile merak konusu olmuştu. Dizinin seyirci kitlesi Yargı isimli hukuk temalı televizyon projesinin 31. yeni bölümünü beklerken dizide yayınlanacak olan yeni sahnelerde merak konusu oldu. 2. fragman dizinin yeni bölümü için yayınlandı ve konu magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Seyirci kitlesi projenin son yayınlanan fragmanında Ilgaz ile Ceylin'in duygusal hallerine şahitlik etti ve oldukça etkilendi.

Ay Yapım imzalı olarak ekranlarda yer alan dizide Ilgaz, Ceylin'in kırıcı sözlerini duymuş ve ne yapacağını şaşırır bir hal almıştı. Ilgaz Ceylin ile kardeşi arasında kalmış ve Ceylin'in onu suçlayan sözleri karşısında köşeye sıkışmış hissetmişti.

Ceylin Ilgaz'ın da suçlu olduğunu belirterek Ilgın'ın sınırlarını zorlamış ve seyirci kitlesi de bu durum karşısında çok sinirlenmişti. Seyirci kitlesi Ilgaz'ın hiçbir suçunun olmadığını bilmesi sebebiyle Ceylin'in Ilgaz'a haksızlık yaptığını düşündü. Canı yanan Ceylin en yakınındakinin canını yakarken Ilgaz'ın ne tepki vereceği merak konusu oldu. Ceylin'in böylesine suçlayıcı sözler sarf etmesi ise ona ağır bir bedel ödetebilir. Ilgaz ile ayrılma kararı vermelerinden sonra Ceylin geri adım atmayacak ve pişman olsa bile bunu belli etmeyecek. Dizinin fragmanında gitmeden önce eşi Ilgaz'a son bir defa daha sarılmayı isteyen Ceylin, dikkatleri üzerine çekti.

Yeni bölüm tanıtımında Ilgaz ile Ceylin boşanma kararı alacak ve bu nedenle projenin yeni bölümünde dramatik anlar sahnelenecek. Pars ile Eren de Ceylin'in bu kararına engel olamayacak ve Ceylin herkesi babasını öldürmek ile suçlayacak. Ilgaz tarafsız davranmaya çabalarken Ceylin tarafından taraflı olmak ile suçlanacak ve boşanmaya karar verecek. Diğer taraftan Ilgaz Ceylin üzerine çok giden Yekta'yı sert bir söz ile uyaracak ve dikkatleri üzerine çekecek.