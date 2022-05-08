T.C. Kimlik Numarası Son Hanesi Çift Sayı Olanlara 15.200 TL Yatacak

Tüm vatandaşlara müjde geldi. Bu öğleden sonra hesapta olacak! TC Kimlik Numarası son hanesinde çift sayı olanlar için 15.200 TL yatırılacaktır. Son dakika kampanya duyurusu yapıldı. Kamu bankalarından anında destek sağlanacaktır. Kimlik numarası ile yapılan bu ödemelerde 15.200 TL'ye kadar nakit para almak isteyen vatandaşlar, özel bankaların kampanyalarına katılarak 3 yıl vadeli işlemden geçebiliyor. Paraya ihtiyacınız var diyorsanız özel bankalar imdadınıza yetişecektir. T.C kimlik numaranız ile anında ödeme alma seçeneğiniz vardır. Başvuru sahiplerinin hızlı bir şekilde onaylanabilmesi için öncelikle banka kredi politikaları için ideal bir müşteri olmaları gerekmektedir. Banka kredi notu 1000 ve üzeri olan kişilerin banka tarafından hızlı bir şekilde onaylanması gerekmektedir.

Ziraat Bankası Başvuruları

Tüm vatandaşlara müjde Ziraat Bankası, vatandaşlarına ideal faiz oranları ile hızlı nakit kredi taahhüdü sunmaktadır. Acilen ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar, cep telefonunun mesaj alanına girerek çeşitli işlemleri yaparak kolayca kredi başvurusunda bulunabilirler.





Ziraat Bankası kapsamında 15.200 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapılabilmektedir. Başvurunuzun ardından Ziraat Bankası tarafından onaylanması durumunda, bir Ziraat Bankası hesabınızın olması ve hesabınıza hızlı bir şekilde para yatırmak için Ziraat Bankası'nın sunduğu mobil uygulamayı koordine etmeniz gerekmektedir. Bu düşük faizli kredilere sadece SMS ile değil, eş zamanlı olarak İnternet bankacılığı ve Ziraat Bankası resmi web sitesi üzerinden de başvurabilirsiniz.

Halkbank Başvuruları

Bir diğer kamu bankası olan Halkbank ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanan vatandaşlar da kısa mesaj yoluyla sonucu anında bildirecek kredi kampanyaları talep edebilirler. Halkbank'tan kredi almak için kendi cep telefonunuzdan SMS gönderebilirsiniz.



Mesaj gönderdikten sonra bankadan hızlı bir şekilde kredi onayı alacaksınız, onaylanan tutar ve anlaşılan faiz oranları tarafınıza iletilecektir. Halkbank ile birlikte bu kampanyaya katılan vatandaşlar da bu bankanın 15.200 TL'lik 3 yıl vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına resmi internet sitesi üzerinden başvurularını yaparak katılabiliyor. Uygun oranlarla kredi almak ve detayları öğrenmek istiyorsanız banka resmi web sitesine giderek işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.